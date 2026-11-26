La unidad de Mar y Valle viajaba desde Esquel hacia Puerto Madryn cuando comenzó a incendiarse durante la madrugada de este jueves. El chofer consiguió detener el vehículo y evacuar a los ocupantes.

Un colectivo de larga distancia de la empresa Mar y Valle se incendió durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre mientras circulaba por la Ruta Nacional 25, en Chubut. La unidad transportaba a 35 pasajeros que viajaban desde Esquel hacia Puerto Madryn, quienes lograron salir del vehículo sin sufrir lesiones.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, a la altura de El Molle, cuando el colectivo de doble piso, identificado como la unidad número 47, comenzó a incendiarse mientras se encontraba en marcha.

Al advertir la situación, el conductor logró detener el vehículo sobre la ruta y organizar el descenso de los pasajeros, evitando que se registraran personas heridas.

Los pasajeros fueron trasladados en otro colectivo

Tras la evacuación, los 35 ocupantes permanecieron a la espera de asistencia hasta que otro colectivo de la misma empresa llegó al lugar para continuar con su traslado.

El incendio provocó importantes daños en la unidad, aunque por el momento no se informó oficialmente qué originó el fuego ni se precisó el alcance total de las pérdidas materiales.

El hecho generó momentos de tensión entre quienes viajaban durante la madrugada, pero la rápida intervención del conductor permitió que todos los pasajeros descendieran a salvo.

Las circunstancias que provocaron el incendio todavía se desconocen y se aguarda información sobre lo ocurrido.