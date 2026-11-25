La agenda por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad irá del 2 al 6 de diciembre. Habrá una caminata hasta Plaza Soberanía, una muestra en el CEPTur y una feria de emprendedores.

El Consejo Municipal de Discapacidad de Comodoro Rivadavia definió este miércoles las actividades con las que la ciudad acompañará la conmemoración del 3 de diciembre. La programación quedó acordada en la 29.ª Asamblea Ordinaria, la última del año, que se realizó en el Centro de Información Pública con representantes de las instituciones y organizaciones que integran el Consejo.

La jornada central incluirá una caminata desde la Plaza de la Escuela 83 hasta Plaza Soberanía, un acto conmemorativo y la inauguración de cartelería sobre accesibilidad universal. También habrá stands, charlas y espectáculos.

Entre el 2 y el 6 de diciembre se realizarán además la muestra “Encuentro de Talentos”, en el CEPTur, y la actividad vivencial “Un día en tus zapatos”. La programación incluye la Feria Impulso “Emprender sin Barreras”, que busca acompañar y dar visibilidad a los emprendimientos de personas con discapacidad. Las propuestas apuntan a difundir derechos y generar conciencia sobre la accesibilidad en la ciudad.

Durante la asamblea también se repasó el trabajo del año y se discutieron nuevas propuestas en el marco de las políticas de inclusión que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili. La secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, destacó el valor de sostener ese ámbito de trabajo. “Es un espacio donde las instituciones, las organizaciones y el Municipio podemos encontrarnos, escuchar las distintas voces y seguir construyendo políticas públicas que tengan que ver con la inclusión y con la promoción de derechos”, expresó.

Miranda valoró el compromiso de las entidades que participan del Consejo y remarcó que “la inclusión se construye entre todos, con políticas públicas sostenidas, pero también con el compromiso de las instituciones, las organizaciones y cada vecino”.