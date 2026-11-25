El Centro de Promoción Barrial celebró sus 30 años con una obra colectiva que recupera los retratos históricos del barrio. El espacio nació por iniciativa de las familias y hoy acompaña a decenas de hogares de zona norte.

Hace tres décadas, familias de Kilómetro 8 se organizaron para cuidar a los más chicos del barrio. De esa iniciativa surgió el Centro de Promoción Barrial (CPB) Don Bosco, que celebró su 30° aniversario con un mural que conserva los retratos de vecinos que ya estaban pintados e incorpora nuevas expresiones artísticas.

La obra se realizó en tres encuentros semanales. Participaron vecinos, referentes barriales, equipos municipales, integrantes del Servicio Educativo y Recreativo (SER) del Ministerio de Educación, y docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). El trabajo se coordinó con las áreas municipales de Juegoteca, Casos Sociales y Pueblos Originarios.

“La idea fue embellecer el espacio respetando la impronta del barrio y las personas que ya estaban retratadas, porque cada una tiene una historia particular y somos un centro de promoción de derechos”, señalaron desde el CPB.

La secretaria municipal de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, recordó el origen comunitario del centro y destacó su tarea en la detección de problemáticas sociales. También señaló que, junto a las salas de jardín maternal y la Juegoteca comunitaria, el espacio ofrece talleres donde las mujeres pueden trabajar en sus proyectos de vida.

El CPB atiende a diario a decenas de familias de la zona norte. Entre la Juegoteca y el jardín maternal, que cuenta con salas de 1 y 2 años, participan alrededor de 50 niños y niñas en distintos turnos. Los equipos técnicos también acompañan a familias en situaciones de vulnerabilidad social y coordinan las intervenciones con el Servicio de Protección de Derechos y el Poder Judicial.