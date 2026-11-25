El tráiler de Salud atendió en la vecinal del barrio, donde también hubo consultas de clínica médica, odontología y enfermería. Durante la jornada se entregaron medicamentos para enfermedades crónicas.

Rodríguez Peña tuvo una jornada de controles de la vista para personas con diabetes

La sede vecinal de Rodríguez Peña recibió este miércoles por la mañana al tráiler municipal de Salud para una jornada centrada en el cuidado de la vista de las personas con diabetes. La Secretaría de Salud organizó la actividad en el marco del Día Mundial de la Diabetes, como parte del programa “Salud en tu barrio” y por lineamiento del intendente Othar Macharashvili.

“Tenemos muchos vecinos que se han acercado a realizarse el control, y desde la Dirección de Oftalmología estamos trabajando en la prevención y en el cuidado de la salud visual en los pacientes que tienen diabetes”, señaló el secretario de Salud, Jorge Espíndola.

El operativo también incluyó consultas de clínica médica, atención odontológica y controles de enfermería. Según explicó Espíndola, sumar estas prestaciones en la vecinal facilita el acceso a la atención y acorta los traslados para los vecinos de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Durante la jornada hubo una nueva entrega de medicamentos solidarios para enfermedades crónicas. Ante la creciente demanda sobre el sistema sanitario local, Espíndola indicó que, por pedido del intendente, se está reforzando la atención a quienes tienen dificultades económicas para acceder a sus tratamientos. “Es importante que todos los pacientes reciban su medicación y continúen con sus tratamientos”, remarcó.

La próxima semana, el tráiler se instalará frente a la plaza de la Escuela N.º 83, en el Centro. Allí atenderá por demanda espontánea a vecinos de todos los barrios.