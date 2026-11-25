El secretario de Salud municipal, Jorge Espíndola, advirtió que la demanda sigue alta por la pérdida de empleo, las dificultades para conseguir medicamentos y el costo de las consultas privadas. Los coseguros también empujan al sistema público a vecinos que conservan su obra social.

La pérdida de puestos de trabajo en Comodoro Rivadavia dejó a numerosos vecinos sin cobertura médica y los llevó a atenderse en los centros de salud públicos. En diálogo con Del Mar Digital, el secretario de Salud municipal, Jorge Espíndola, señaló que la afluencia de pacientes se mantiene elevada desde el inicio de la gestión y que actualmente se estabilizó en ese nivel.

El funcionario indicó que algunas obras sociales dejaron de cubrir tratamientos, especialmente entre los adultos mayores, y mencionó las dificultades para acceder a medicamentos gratuitos a través de PAMI. Frente a esa situación, el Municipio entrega medicamentos solidarios a personas con enfermedades crónicas para que puedan continuar sus tratamientos.

La presión sobre los centros de salud también se siente entre quienes todavía tienen cobertura. “Hay familias que tienen una obra social, pero los coseguros que están cobrando en el sistema privado hacen imposible que puedan pagar una consulta. Entonces se acercan a la salud pública para tener una respuesta”, explicó Espíndola.

TRAILER SANITARIO EN LA PLAZA DE LA ESCUELA 83

El programa municipal “Salud en tu Barrio” transita sus últimas jornadas del mes en un barrio de la zona norte, donde el tráiler recibe a vecinos por demanda espontánea. En el marco del Mes de la Diabetes, se realizó una actividad oftalmológica destinada especialmente a personas adultas con esa enfermedad. También se ofrecen consultas de clínica médica, atención odontológica y controles de enfermería.

Espíndola explicó que la incorporación de especialidades al operativo busca responder a la demanda y evitar que los vecinos tengan que trasladarse para atenderse. La próxima semana, el tráiler se ubicará en la plaza de la Escuela 83 para facilitar el acceso en el centro de la ciudad. Allí también se podrá consultar sin turno previo.