El programa municipal “Salud en tu barrio” ofrecerá atención oftalmológica, odontológica y clínica médica, entre otras prestaciones destinadas a la tercera edad. La jornada comenzará a las 08:30 con la entrega de turnos de manera espontánea, en el exterior de la sede vecinal de Rodríguez Peña en zona norte.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la gestión del intendente Othar Macharashvili, a través de la Secretaría de Salud, llevará adelante este miércoles 25 de noviembre una jornada especial de chequeo y prevención en el tráiler de Salud, ubicado en la sede vecinal de Rodríguez Peña, en calles Joaquín González, entre Miguel Peña y Matienzo.

La propuesta tendrá especial énfasis en el cuidado de la salud visual de las personas mayores y de quienes presentan patologías crónicas, como diabetes. Para ello, se realizarán controles oftalmológicos, estudios de fondo de ojos y toma de agudeza visual.

Asimismo, la comunidad podrá acceder a controles de clínica médica, atención odontológica, electrocardiogramas sin necesidad de orden médica, prácticas de enfermería y vacunación. Durante la jornada también se brindará una charla informativa sobre prótesis dentales.

Por otra parte, estará presente el programa Medicamentos Solidarios, con la entrega de fármacos para el tratamiento de patologías crónicas como diabetes, osteoporosis, hipertensión, dislipemias e hipotiroidismo, entre otras. Para acceder a este servicio, será necesario presentar la receta médica actualizada.

La iniciativa busca fortalecer la prevención, promover los controles periódicos y facilitar el acceso a las prestaciones sanitarias municipales en los distintos barrios de la ciudad.