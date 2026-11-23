La interrupción del suministro comenzó este lunes a las 22 y afecta a sectores de las zonas norte.

Corte de agua en varios barrios de por una falla eléctrica

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes 23 de noviembre, a partir de las 22 horas, se interrumpió el suministro de agua potable en distintos barrios de Comodoro Rivadavia debido a una falla en el sistema eléctrico de los acuíferos de Manantiales Behr.

Según detalló la prestadora, la contingencia afecta a los barrios Km. 5, Km. 17, Km. 18, Centenario, René Favaloro, un sector de Km. 8, Castelli, Covicup y Caleta Córdova.

Desde la Cooperativa señalaron que, hasta el momento, no hay un horario estimado para la normalización del servicio, por lo que se aguardará la resolución del inconveniente para restablecer el suministro.

Ante esta situación, solicitaron a los vecinos de los sectores afectados hacer un uso racional del agua disponible hasta que se normalice la prestación.

La información fue comunicada por los departamentos de Saneamiento y de Sistema de Acueductos y Acuíferos de la SCPL.