Los trabajos se desarrollan sobre un tramo de 42 kilómetros y se llevan adelante mediante un convenio entre el Gobierno nacional y la provincia de Chubut.

Vialidad Nacional informó que continúa la supervisión de los trabajos de repavimentación de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre el acceso a Facundo y Los Tamariscos. La obra, que está a cargo de la empresa contratista Rigel, contempla una extensión de 42 kilómetros y registra actualmente un avance del 48%.

Las tareas se ejecutan en el marco de un convenio entre el organismo nacional y el Gobierno de Chubut. Actualmente, los trabajos se concentran en los primeros 20 kilómetros, donde se coloca una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y 7,70 metros de ancho. El proyecto también contempla banquinas pavimentadas de 50 centímetros y sectores enripiados de 1,50 metros.

Una vez finalizada esta etapa, está prevista para los primeros días del próximo mes la llegada de un equipo de pintura para realizar la demarcación horizontal, completar la señalización vertical e instalar los mojones kilométricos.

En paralelo, en otro sector de aproximadamente 20 kilómetros se trabaja en la construcción de terraplenes, el alteo de banquinas y el acondicionamiento de la base granular existente. Además, se incorpora una capa anticongelante especialmente diseñada para las condiciones climáticas de la región. Estas intervenciones permitirán avanzar con la pavimentación de ese tramo durante los primeros meses del próximo año.

Desde Vialidad Nacional destacaron que la recuperación de este corredor del sur de la Ruta 40 permitirá mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la conectividad de las localidades del oeste chubutense. También se busca favorecer el desarrollo turístico y el transporte de la producción nacional e internacional.

RECOMENDACIONES PARA CIRCULAR

Mientras continúan las tareas, Vialidad Nacional solicitó a los conductores transitar con precaución por los desvíos de ripio habilitados, respetar la señalización preventiva y no superar la velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora.

Asimismo, recomendó consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje a través del sitio web de Vialidad Nacional o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario, de lunes a viernes, de 9 a 17, a los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073. También se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].