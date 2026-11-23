Vecinos de distintos barrios se acercaron el sábado al Bibliofest Solidario de Kilómetro 5. La colecta superó las expectativas y la biblioteca sigue gestionando una sede propia tras el incendio.

La cantidad de libros que llegaron el sábado a Kilómetro 5 obligó a buscar dónde guardarlos. Una parte quedó en la vecinal del barrio y el resto se distribuirá provisoriamente en casas particulares. En total, la Biblioteca Popular Estación Talleres reunió unos 3.500 ejemplares durante una jornada con música, teatro y títeres.

Vecinos de distintos sectores de Comodoro Rivadavia se acercaron al Bibliofest para colaborar con la institución, que perdió todos sus libros y el mobiliario en el incendio. Alejandro Ruta, presidente de la biblioteca, informó a Del Mar Digital que entre las donaciones también recibieron enciclopedias. La idea es aprovecharlas mediante una red de colaboración con escuelas del interior.

SEDE PROPIA

Las autoridades de la biblioteca ya se reunieron con representantes municipales para gestionar un espacio propio. La sede es la principal preocupación de la institución, que busca recuperar su lugar de referencia en Km. 5 y preservar sus 120 años de historia.

En el edificio afectado por el fuego se conservaban fotografías y recuerdos de distintas generaciones del barrio, además de materiales vinculados con la memoria ferroviaria.

La biblioteca sigue a la espera de información oficial sobre las pericias que buscan determinar el origen del incendio. Sus autoridades esperan recibir novedades la próxima semana.