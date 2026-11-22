El gobernador instruyó a la Empresa Provincial de Energía del Chubut a avanzar con el proyecto que contempla una línea de 63 kilómetros de 33 kV, una estación transformadora de 5 MVA y una inversión estimada de US$ 10,5 millones. La obra permitirá ahorrar 1,62 millones de litros de gasoil al año, mejorar la estabilidad del servicio y acompañar el crecimiento productivo, comercial y turístico de la localidad.

En el marco del 131° aniversario de Corcovado, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, instruyó a la Empresa Provincial de Energía del Chubut (EPECh) a avanzar con los procedimientos técnicos, legales y administrativos necesarios para concretar el proyecto de interconexión eléctrica entre Trevelin y Corcovado, en el marco del Plan Galina.

La obra permitirá reemplazar la generación eléctrica aislada por la conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), transformando el gasto recurrente en combustibles fósiles en infraestructura permanente para Corcovado y toda su zona de influencia.

Durante la jornada, el mandatario también inauguró el Camping Playa Puente de Hierro y habilitó el Paseo Ribereño Arroyo Huemul. La agenda incluyó, además, entregas de equipamiento a instituciones, aportes para emprendedores, convenios para vivienda, deporte, turismo e infraestructura hídrica.

Acompañaron al gobernador el intendente de Corcovado, Ariel Molina; los jefes comunales de Río Pico, Diego Pérez; de Gobernador Costa, Miguel Gómez; de Tecka, Jorge Seitune; de Epuyén, José Contreras; de El Maitén, Oscar Currilén; de El Hoyo, César Salamín; de Cerro Centinela, Rosa Beatriz Roa; de Carrenleufú, Alberto Rosas; de Atilio Viglione, Fátima Avilés; y de Cushamen, Omar González. También participaron legisladores provinciales, ministros, secretarios y funcionarios del Gobierno provincial; concejales y autoridades municipales; representantes de fuerzas de seguridad e instituciones educativas, sanitarias, sociales, culturales y deportivas, junto a vecinos de la comunidad.

EL GAS, UN ANTES Y UN DESPUES

Torres aseguró que “es una enorme satisfacción venir a Corcovado y ver que la Ruta 17 se está ejecutando como corresponde, como así también haber inaugurado el Camping, el Paseo Ribereño Arroyo Huemul y el aserradero móvil, que tal vez sea algo que pase desapercibido pero hace más de 15 años estaba abandonado, y hoy tiene la maquinaria necesaria para poder construir más viviendas y generar más trabajo”.

“Concretamos más de quince mejoramientos habitacionales, y hoy más de 70 familias ya tienen acceso al gas”, destacó el titular del Ejecutivo, a la vez que ratificó que “antes del invierno del año que viene, las pocas familias que todavía no cuentan con conexión al servicio de gas la van a tener”.

“Chubut es una provincia que ha generado muchísima riqueza, y parecía surrealista pensar que el pueblo de Corcovado no tenga acceso a algo tan básico como el gas; y es una alegría enorme ver que las obras se realizan y que hay un Municipio que se compromete y cumple, y que las cosas se hacen como corresponde”, expresó.

En ese sentido, el mandatario anunció que “en el marco del Plan Galina, así como llevamos el gas a más de 12 mil familias de toda la Comarca Andina, después de tanto tiempo de estar aislado energéticamente, Corcovado va a tener su línea de 33 kV, que va a conectar a la localidad con Trevelin para que nunca más se baje la tensión ni se corte la luz”.

“Esa obra se va a licitar en este gobierno y se va a terminar en esta gestión, como corresponde”, remarcó Torres.

El proyecto contempla una inversión estimada de US$ 10,5 millones para ejecutar 63 kilómetros de línea eléctrica de 33 kV entre Trevelin y Corcovado, junto con una nueva estación transformadora de 5 MVA en la localidad.

Con un plazo de ejecución previsto de 12 meses, la obra permitirá reducir el consumo de aproximadamente 1,62 millones de litros de gasoil al año y mejorar de manera sustancial la calidad, estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Además, reducirá los costos operativos de generación y las emisiones contaminantes, al tiempo que ampliará la capacidad energética necesaria para acompañar el crecimiento productivo, comercial y turístico de Corcovado.