El Municipio convocó a la Licitación Pública N° 50/2026 para ejecutar la obra “Continuación Paseo Costero B° Stella Maris 1° Etapa”, con un presupuesto oficial que supera los $1.171 millones y un plazo de ejecución de 180 días corridos.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la gestión encabezada por el intendente Othar Macharashvili, orientada a fortalecer el desarrollo urbano y ampliar la infraestructura de los espacios públicos en el sector sur de Comodoro Rivadavia.

El acto de apertura de sobres se realizará este viernes 20 de noviembre a las 12 horas en el ámbito municipal, como parte de una agenda sostenida de obras de infraestructura y recuperación de lugares de encuentro comunitario en los barrios.

El subsecretario de Obras, Marcelo Solohaga, subrayó el alcance transformador de la propuesta al señalar que “esta obra representa para la ciudad la culminación de un proyecto de poner la ciudad de cara al mar para empezar a disfrutar de todas las bellezas que tiene”.

Asimismo, remarcó que “la intervención apunta a conectar a Comodoro Rivadavia con su litoral marítimo y a transformar su histórica relación con la costa en un espacio de disfrute para las familias”.