César Ezequiel Florentín fue condenado por el femicidio de Noelia Torres, una radióloga de 34 años que vivía al lado de su casa.

Asesinó a puñaladas a su vecina en Burzaco y lo condenaron a cadena perpetua

En la madrugada del 8 de marzo de 2025, horas antes de que miles de mujeres se movilizaban por el Día Internacional de la Mujer, Noelia Aldana Torres, de 34 años, fue asesinada mientras dormía en su casa de Burzaco. El asesino fue su vecino, César Ezequiel Florentín, quien le propinó más de 15 puñaladas, la mayoría en el rostro, luego de intentar abusar sexualmente de ella.

A más de un año del cruel femicidio, el joven de 22 años fue condenado a cadena perpetua. Así lo decidió este miércoles el Tribunal en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora, quien encontró a Florentín culpable de homicidio agravado por violencia de género, con ensañamiento y alevosía.

El femicidio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en un departamento situado en calle Adolfo Alsina al 1000, a metros del Boulevard Tomás Espora. Ese día, Noelia tenía planeado salir a comprar un regalo para el baby shower de una de sus amigas. Su ausencia en el evento y el hecho de que no respondiera las llamadas encendió las alarmas.

Sus amigas decidieron ir hasta el departamento. Cuando llegaron, se encontraron con la llave de la puerta colocada del lado de adentro. Además, desde el exterior, se podía ver que una de las ventanas del balcón estaba abierta.

Finalmente, con la ayuda de los bomberos y tras llamar a la policía, las jóvenes consiguieron ingresar. Una vez dentro se encontraron con el cuerpo de Noelia sin ropa, tendida sobre la cama y con múltiples heridas de arma blanca en el rostro, las manos y la pierna izquierda.

Florentín, su vecino, fue encontrado “en estado de shock” sentado en una de las escaleras del edificio. Tenía manchas de sangre en la ropa, presentaba una herida en el cuello y varios rasguños en el pecho y las muñecas.

El femicida, que entonces tenía 20 años, fue detenido por orden del fiscal Leonardo Kaszewski. La causa pasó luego a la UFI Nº12, especializada en Violencia de Género, y quedó en manos del fiscal José Luis Juárez.

Durante el juicio se reveló que en el departamento de Florentín encontraron cuchillos y restos capilares en la bacha del baño cuyo material genético no pudo identificarse, así como pelos y una prenda íntima femenina en el patio que tampoco se lograron vincular con Torres.

Asimismo, la investigación judicial confirmó que las cámaras de seguridad no registraron el ingreso de ninguna persona tras la llegada de la víctima y que las aberturas no presentaban signos de violencia, lo que llevó a suponer que el agresor ingresó a través del balcón.

En el juicio, que comenzó el jueves pasado, el fiscal del debate Sebastián Grys, afirmó que el crimen quedó acreditado y sostuvo que Torres recibió al menos diez puñaladas, varias de ellas en el rostro, bajo el móvil de un presunto intento de violación.

Celeste Vázquez, abogada defensora del acusado, planteó que no existían pruebas que acrediten que Florentín asesinó a Torres y pidió su absolución.

Según señaló en la audiencia, no se encontró ADN de la víctima en la ropa del acusado ni en los cuchillos secuestrados. Añadió que tampoco se encontró material genético de Florentín debajo de las uñas de la joven radióloga.

En ese sentido, Vázquez cuestionó que no se hubiera examinado el otro balcón, que no se levantaran huellas dactilares y que no se profundizaran otras hipótesis.

Florentín optó por no declarar durante el proceso. Nunca admitió que había asesinado a Noelia.