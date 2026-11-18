El conductor realizó maniobras peligrosas en barrio Roca, desobedeció las señales policiales y se refugió en una vivienda.

Escapó de la Policía, abandonó su auto y hallaron una balanza y dos envoltorios

Un procedimiento policial por una presunta infracción a la Ley 23.737 se registró este martes por la noche en Comodoro Rivadavia, luego de que un automovilista escapara de un control policial tras realizar maniobras peligrosas y abandonara su vehículo al ingresar a una vivienda.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:40, cuando efectivos de la Seccional Tercera realizaban tareas de patrullaje preventivo en barrio Roca. Durante el recorrido, observaron un Fiat Siena gris que circulaba de manera peligrosa, por lo que intentaron que el conductor detuviera la marcha mediante señales lumínicas y sonoras.

Sin embargo, el automovilista hizo caso omiso, aceleró y escapó. Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y solicitaron la colaboración de efectivos de la Seccional Cuarta para implementar un operativo cerrojo. También intervino personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM).

La persecución finalizó cuando el conductor detuvo repentinamente el rodado, descendió e ingresó a una vivienda, dejando el automóvil con las puertas abiertas.

Al observar el interior del Fiat Siena, los efectivos advirtieron la presencia de una balanza de precisión, un teléfono celular y dos envoltorios de nylon transparente que contenían una presunta sustancia blanca.

A raíz de este hallazgo, la auxiliar de la Fiscalía Federal solicitó la realización de un registro vehicular para avanzar con las actuaciones correspondientes ante una posible infracción a la Ley 23.737, vinculada con estupefacientes.

En el procedimiento participaron efectivos de las dependencias policiales involucradas y personal de la División Drogas Peligrosas.