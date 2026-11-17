Una adolescente de 14 años murió en el departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza, tras regresar descompuesta de una fiesta de cumpleaños de 15 a la que había asistido el pasado domingo. La joven, identificada como Kiara Farías, llegó a su domicilio en el distrito Los Árboles durante la madrugada y horas después fue encontrada sin signos vitales por su propia madre en su habitación. Los motivos de su fallecimiento aún se investigan.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la madre de la menor la había llevado esa noche al festejo que se celebraba en el club Los Árboles y en un momento comenzó a sentirse mal. Al regresar descompuesta, Kiara fue asistida por su madre, quien la ayudó a bañarse, la acompañó a cambiarse y luego la llevó a acostarse.

La joven se quedó dormida junto al resto de la familia. Fue al despertar cuando la madre se acercó a verificar cómo estaba su hija y no encontró respuesta: la adolescente no presentaba signos vitales.

De inmediato, llamó a emergencias. Personal policial llegó al domicilio y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una unidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Pese a los esfuerzos, el profesional médico que llegó al lugar constató el fallecimiento de la menor.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia. Bajo las directivas del fiscal jefe doctor Mariano Carabajal, el fiscal Héctor Gustavo Rosas avanzó con las primeras medidas investigativas para esclarecer la muerte, entre ellas la toma de testimoniales, según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza a través de un comunicado al que accedió Infobae.

Para determinar la causa de la muerte, la fiscalía aguarda el informe definitivo del Cuerpo Médico Forense. Desde ese organismo se espera el resultado de los análisis de Anatomía Patológica, para los cuales fueron enviadas muestras de pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro, además de fluidos y un hemocultivo. Con esa información, según indicó la misma cartera, la fiscalía contará con un panorama detallado sobre lo que ocurrió aquella madrugada.

La espera, sin embargo, no será corta. El informe forense podría demorar no menos de 45 días, de acuerdo a los procedimientos requeridos. Por ese motivo, el Ministerio Público aclaró que no se otorgarán declaraciones a la prensa relacionadas con el caso hasta tanto la fiscalía acceda a ese documento. Además, precisó que, una vez que ese informe esté disponible, la primera comunicación se realizará a la familia de la menor.

El fallecimiento de Kiara conmocionó a Rivadavia. Sus restos fueron velados en una sala de la Empresa Ferreyra y el lunes, a las 18, fue inhumada en el cementerio Gerardo Noé Ferreyra. Tenía 14 años y, según consignó Los Andes, el próximo 26 de junio hubiera celebrado su propia fiesta de 15.