El expresidente reunió a los principales referentes del partido y acordaron respaldar la reforma electoral que impulsa Javier Milei. La definición se produjo después de varios días de diferencias internas y representa un cambio frente a la posición que había sostenido el espacio.

Macri cambió de postura y el PRO apoyará la suspensión de las PASO en 2027

El PRO resolvió acompañar la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, una de las reformas que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. La decisión fue tomada este martes durante una reunión virtual encabezada por Mauricio Macri, de la que también participó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El encuentro reunió a los principales dirigentes del partido, incluidos gobernadores, legisladores e intendentes, con el objetivo de definir una postura común antes de que el Congreso avance con el tratamiento de los cambios al sistema electoral.

La resolución marca un cambio de posición dentro del PRO, que hasta hace pocos días mantenía cuestionamientos a la posibilidad de suspender las primarias en un año de elecciones presidenciales.

De las críticas al respaldo de la reforma

La decisión se conoció después de una serie de diferencias internas sobre el proyecto oficialista.

El senador Martín Goerling, presidente del bloque del PRO en la Cámara alta, había cuestionado públicamente la iniciativa y advertido sobre la posibilidad de introducir modificaciones al texto durante su tratamiento legislativo.

Además, recordó que en reuniones anteriores de la conducción partidaria se había acordado mantener vigente el sistema de primarias.

El dirigente diferenciaba la suspensión de las PASO aplicada en las elecciones legislativas de 2025 de una medida similar para los comicios presidenciales de 2027.

Sin embargo, tras el encuentro de este martes, el partido decidió respaldar la suspensión de las primarias y acompañar en términos generales la reforma electoral del Gobierno. <Cite refs={["turn650925search14","turn650925search12"]}/>

Ignacio Torres participó de la reunión con Macri

Además del expresidente y el gobernador chubutense, participaron Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos, y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También estuvieron los presidentes de los bloques legislativos, Cristian Ritondo, en Diputados, y Martín Goerling, en el Senado.

La reunión contó además con la presencia de Fernando de Andreis, María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón.

La participación de Torres se dio en medio de las conversaciones del PRO para definir su posición frente a las reformas que promueve el Ejecutivo nacional.

¿Qué cambia si se suspenden las PASO?

Las PASO son elecciones en las que los ciudadanos pueden participar de la selección de candidatos de las distintas fuerzas políticas antes de los comicios generales.

Si el Congreso aprueba su suspensión para 2027, no se realizará esa instancia nacional previa a las elecciones presidenciales y legislativas de ese año.

En ese escenario, los partidos y alianzas deberán definir sus candidaturas mediante los mecanismos internos que correspondan.

Por ahora, las PASO no fueron suspendidas para 2027: el cambio requiere la aprobación del Congreso.

Una definición en medio de las negociaciones con Milei

El respaldo del PRO representa un movimiento relevante para el oficialismo, que necesita reunir apoyos legislativos para avanzar con su reforma electoral.

La decisión también expone las tensiones que atravesó el partido durante los últimos días, entre quienes cuestionaban la modificación de las reglas electorales y quienes planteaban acompañar el proyecto.

El debate continuará en el Congreso, donde todavía deberán definirse los alcances de la reforma y los acuerdos necesarios para su aprobación.