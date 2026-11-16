La Cámara de Apelaciones de Trelew revocó un régimen que dejaba a un niño con su abuela paterna en todos los días asignados al padre durante sus viajes laborales.

Una abuela no puede reemplazar al padre en su tiempo con el hijo, dijo un fallo

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Trelew, integrada por los jueces Guillermo Walter y Marcelo Peral, modificó el régimen de comunicación entre un niño y su abuela paterna, que había iniciado el juicio contra la madre.

El tribunal no puso en duda el derecho del niño a mantener el vínculo con su abuela: lo que revisó fue si ella podía ocupar el lugar del padre en todos sus días de cuidado cuando él estuviera de viaje por trabajo.

Finalmente, fijó un régimen más acotado: cuando el padre viaje, el niño podrá estar con su abuela los miércoles de 15 a 21 horas, con aviso previo a la madre.

Los padres del niño tienen desde 2019 un acuerdo homologado de cuidado compartido, con residencia principal en la casa materna, ya que el padre vive con su propia madre, la abuela del niño.

En noviembre de 2025, el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda de la abuela. Dispuso que, cuando el padre viajara, el niño quedara con ella en los días del régimen paterno: lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 horas y fines de semana alternados.

Pero la madre apeló esa decisión, argumentando que el vínculo con la abuela no estaba impedido, que la medida generaba tensiones en una familia ya conflictiva y que reemplazaba al padre por otro familiar. Ella misma propuso, como alternativa, un encuentro semanal.

EL EJE DEL CONFLICTO

En la fundamentación de su decisión, el juez Walter aclaró que “el eje del debate no reside en la procedencia del vínculo intergeneracional, sino en el alcance y modalidad de su instrumentación”.

Tras una audiencia con la madre, la abuela y la Asesoría de Familia, en la que también tomaron contacto con el niño, los jueces advirtieron la conflictividad entre las dos mujeres y sus diferencias sobre la crianza.

En ese contexto, concluyeron que “la intervención de la abuela —en los términos previstos en la resolución recurrida— se presenta como una potencial fuente de nuevos conflictos que repercuten en perjuicio del niño”.

El tribunal también señaló que el padre no participó del juicio, a pesar de que se discutía cómo organizar su propio tiempo con el hijo. Su ausencia, según el fallo, trasladó el conflicto a una confrontación entre la madre y la abuela.

Para la Cámara, “las cuestiones atinentes a la responsabilidad parental deben ser, en principio, acordadas y ejercidas por los progenitores, sin quedar supeditadas a la intervención de terceros”.

El juez Peral coincidió y destacó que el contacto entre el niño y su abuela ya está asegurado porque convive con el padre. Por eso, sostuvo que “esa comunicación –que es intensa y fluida por convivir el progenitor con su madre- no debe implicar el reemplazo del padre en caso de ausencia éste por razones laborales”.

Además, los jueces tuvieron en cuenta que los viajes del padre son ocasionales y que el Equipo Técnico Interdisciplinario no detectó riesgos para el niño cuando está con su abuela.

Con esos fundamentos, la Cámara revocó el régimen de primera instancia y adoptó la propuesta de la madre: cuando el padre esté de viaje, el niño podrá estar con su abuela los miércoles de 15 a 21 horas.

El padre deberá avisarle a la madre con al menos 24 horas de anticipación, salvo situaciones laborales imprevistas debidamente justificadas.

Por tratarse de un conflicto familiar complejo, en el que las dos partes pudieron creerse con derecho a litigar, las costas se impusieron en el orden causado.

Fuente: Agencia de Comunicación Judicial