El Superior Tribunal de Justicia de Chubut aceptó la renuncia del magistrado de Esquel, quien decidió acogerse al beneficio jubilatorio. Estaba previsto que enfrentara un jury los días 16, 17 y 18 de noviembre por denuncias de presunto mal desempeño, irregularidades patrimoniales y conflictos de intereses.

Renunció el juez Claudio Petris y evitó el juicio de destitución que debía comenzar el lunes

El juez Claudio Alejandro Petris, quien se desempeñaba en la Cámara Civil y Comercial de Esquel, presentó su renuncia al Poder Judicial de Chubut y no enfrentará el juicio de destitución que tenía fecha de inicio para el próximo lunes 16 de noviembre.

La decisión fue oficializada este miércoles 11 de noviembre por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), mediante el Acuerdo Plenario N.º 5778/26, que aceptó su dimisión con efectos a partir del 10 de noviembre.

De esta manera, el proceso ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que debía desarrollarse durante tres jornadas, quedará archivado una vez que el organismo sea formalmente notificado de la renuncia.

Renunció días antes de enfrentar el jury

Según consta en la resolución, Petris presentó su renuncia indeclinable el viernes 6 de noviembre, mediante un correo electrónico. Posteriormente, el martes 10, envió una nota firmada en la que aclaró que su decisión respondía a la intención de acogerse al beneficio jubilatorio.

El Superior Tribunal aceptó la presentación con las firmas de los ministros Andrés Giacomone, Javier Raidan, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos y Mario Vivas.

La resolución también establece que, en su liquidación final, deberán abonarse 62 días de licencia anual ordinaria pendientes, correspondientes a los períodos 2024, 2025 y 2026, además del proporcional del Sueldo Anual Complementario del segundo semestre.

Asimismo, el exmagistrado deberá devolver su credencial institucional, en caso de conservarla.

Las acusaciones que motivaron el proceso

El procedimiento contra Petris comenzó a partir de una denuncia presentada por el fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, sobre la base de actuaciones relacionadas con una investigación del Ministerio Público Fiscal.

En agosto de 2025, el Consejo de la Magistratura recibió el informe final del Sumario N.º 154/25, elaborado por la instructora Mabel del Mármol.

El documento consideró que existían elementos suficientes para impulsar un procedimiento por presunto mal desempeño y recomendó remitir las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento.

Entre los señalamientos investigados figuraban presuntas irregularidades patrimoniales, conflictos de intereses e inconductas personales.

Estos antecedentes motivaron el avance del proceso disciplinario, aunque no implicaban que se hubiera determinado la responsabilidad del magistrado.

En diciembre de 2025, el Tribunal de Enjuiciamiento había dispuesto su suspensión por cuatro meses, mientras continuaba el procedimiento.

Un proceso que terminará sin sentencia

El juicio de destitución estaba previsto para los días 16, 17 y 18 de noviembre, instancia en la que debían examinarse las acusaciones y los planteos de la defensa.

Sin embargo, la aceptación de la renuncia modifica el escenario: el jury no llegará a realizarse y no habrá un pronunciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento sobre las acusaciones formuladas.

Esto significa que el cierre del procedimiento por la salida del magistrado de su cargo no equivale a una absolución ni a una declaración de responsabilidad respecto de los hechos denunciados.

Con la decisión del Superior Tribunal de Justicia, Petris deja su función en la Cámara Civil y Comercial de Esquel y se encamina a su jubilación, mientras que el proceso de destitución quedará archivado tras la correspondiente notificación.

Fuente: EQSnotas, sobre la base del Acuerdo Plenario N.º 5778/26 del Superior Tribunal de Justicia del Chubut.