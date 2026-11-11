Irán declaró a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas

La medida llega luego de que, a finales de marzo, Argentina designara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció este miércoles que el país designó a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas.

La medida, según indica el comunicado, responde a la decisión del gobierno argentino de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista, adoptada a finales de marzo pasado.

En ese marco, el ministerio iraní calificó la decisión de Argentina de "hostil y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional" y señaló que la medida iraní se basa en el principio de reciprocidad y en una ley nacional sobre acciones recíprocas frente a la designación del CGRI como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la ley contempla la adopción de contramedidas equivalentes contra los países que acaten o apoyen las acciones de Washington contra Teherán.

En el comunicado, el ministerio responsabiliza al gobierno argentino de todas las consecuencias derivadas de su decisión y subrayó que el CGRI es parte integrante de las Fuerzas Armadas iraníes.

La oficina del presidente Javier Milei anunció el 31 de marzo que Argentina había designado al CGRI como organización terrorista, una decisión se produjo después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, instara a sus aliados a designar al CGRI y a Hizbulá como organizaciones terroristas.

NA