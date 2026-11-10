El municipio acompañará los festejos por el Día de la Tradición en Ciudadela

La propuesta, que se realizará el 22 de noviembre, forma parte de la agenda cultural y comunitaria.

El Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, ratificó de forma oficial su acompañamiento a la tradicional celebración del Día de la Tradición en el barrio Ciudadela que se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre, llevando tranquilidad a los vecinos de la zona tras “versiones malintencionadas que buscaban generar incertidumbre sobre el respaldo institucional”.

En ese sentido, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, aclaró que pudo haber existido una confusión en la interpretación de los canales de comunicación, pero remarcó de manera enfática el firme compromiso de la gestión municipal con las instituciones barriales. "Se trata de una festividad muy sentida que las familias organizan cada año con un esfuerzo enorme para mantener vivas las costumbres, raíces y expresiones de nuestra tierra", sostuvo.

Asimismo, la funcionaria enfatizó la continuidad del apoyo en la logística y organización del encuentro. "Todos los años la Municipalidad sostiene y fortalece este evento. Siempre mantenemos un diálogo fluido y reuniones de trabajo con la comisión de vecinos para articular cada detalle de la jornada", indicó.

La celebración del 22 de noviembre proyecta una convocatoria multitudinaria que reunirá a familias, hacedores culturales, agrupaciones de danza y destacados artistas locales. Desde la Secretaría de Cultura señalaron que el trabajo coordinado con la comunidad busca dar visibilidad al talento comodorense y afianzar la transmisión de costumbres de generación en generación.

"Vamos a estar festejando como lo hacemos históricamente, con una gran convocatoria y con la presencia de nuestro intendente, Othar Macharashvili, junto a los equipos de trabajo de la gestión municipal. Será un encuentro muy especial para celebrar la identidad que nos une y reconocer el gran valor de cada artista de nuestra ciudad", concluyó la titular de la cartera cultural.