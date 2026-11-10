El Municipio inició un plan intensivo de limpieza y conservación de bulevares

La Municipalidad puso en marcha este martes un operativo integral de mantenimiento urbano que contempla tareas de desmalezamiento, limpieza y pintura de cordones cunetas, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos de distintos sectores de la ciudad tras el constante crecimiento de vegetación generado por las recientes precipitaciones en la zona.

Al dispositivo, que es llevado adelante de manera conjunta por las Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación y de Equipamiento Vial, a través de las direcciones de Mantenimiento, Parques y Paseos y Economía Social, hizo referencia el subsecretario, Luis Correa, quien detalló que “las tareas que nos encomendó el intendente Othar Macharashvili comenzaron este martes sobre avenida Kennedy, en el tramo comprendido entre Rivadavia y Polonia. Posteriormente, los trabajos continuarán por las avenidas Polonia, Estados Unidos, Canadá y Rivadavia, hasta llegar al sector de la Ruta”.

El funcionario añadió que “tenemos la participación de 70 trabajadores, distribuidos en distintos puntos para avanzar de manera simultánea y optimizar los tiempos de intervención. Las cuadrillas comienzan a trabajar con el equipamiento en diferentes sectores de avenida Kennedy, entre ellos las intersecciones con Rivadavia, la plaza 2 de Abril y Polonia”.

El objetivo es completar las tareas sobre avenida Kennedy durante martes y miércoles, teniendo en cuenta el importante crecimiento del pasto registrado en el sector. Cabe recordar que las tareas forman parte de un esquema de mantenimiento permanente, destinado a sostener la limpieza, el orden y el mejoramiento visual de los espacios urbanos.