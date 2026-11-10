El Departamento de Saneamiento confirmó que no se realizarán las interrupciones programadas del servicio en las zonas Norte, Sur y Central. La medida responde a que las reservas de Puesto La Mata se encuentran en niveles aceptables.

Suspenden los cortes de agua previstos para este martes y miércoles

Los vecinos de Comodoro Rivadavia tendrán continuidad en el suministro de agua potable durante este martes 10 y miércoles 11 de noviembre, luego de que el Departamento de Saneamiento anunciara la suspensión de los cortes programados para ambas jornadas.

La decisión se tomó debido a que las reservas de Puesto La Mata presentan condiciones operativas aceptables, lo que permite mantener el abastecimiento sin necesidad de aplicar las interrupciones previstas.

¿Qué zonas no tendrán cortes programados?

Según el comunicado oficial, este martes 10 de noviembre se suspende el corte de agua en Zona Norte, mientras que mañana, miércoles 11, tampoco se realizará la interrupción prevista para las zonas Sur y Central.

De esta manera, queda sin efecto el cronograma de cortes correspondiente a esos dos días, una medida que permitirá mantener el servicio en los sectores mencionados.

Desde el Departamento de Saneamiento aclararon que, pese a las condiciones favorables de las reservas, es importante continuar cuidando el recurso.

Por ese motivo, reiteraron el pedido a los vecinos de hacer un uso racional y responsable del agua potable, evitando consumos innecesarios que puedan afectar los niveles de almacenamiento.

La suspensión corresponde a los cortes programados y no descarta posibles interrupciones por inconvenientes imprevistos en la red.