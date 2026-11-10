Un hecho vandálico afectó el funcionamiento de la Estación Transformadora del Parque Industrial y provocó un corte de energía durante casi cinco horas. La interrupción alcanzó a numerosos sectores de la zona sur de Comodoro Rivadavia y a la localidad de Rada Tilly.

Intentaron robar cables y dejaron sin luz a Rada Tilly y varios barrios de Comodoro

Un intento de robo de cables de cobre provocó un importante corte de energía eléctrica durante la madrugada de este martes 10 de noviembre, afectando a miles de vecinos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Según informó el Departamento de Servicio Eléctrico, la interrupción comenzó a la 1:21 de la madrugada y se extendió hasta las 6:06, cuando se restableció el suministro.

El inconveniente se originó a raíz de un hecho vandálico registrado en inmediaciones de la calle Concejal Francisco Olinik, donde desconocidos intentaron sustraer cableado de cobre.

La situación impidió el normal funcionamiento de la Estación Transformadora del Parque Industrial, una instalación clave para el abastecimiento eléctrico de distintos sectores de la zona sur.

El corte alcanzó a una amplia zona de Comodoro Rivadavia, incluyendo los barrios Isidro Quiroga, Industrial, Juan XXIII, Abel Amaya, Bella Vista Sur, Los Arenales y El Amanecer.

También se quedaron sin suministro eléctrico los sectores de Fracción 14 y Fracción 15, además de los loteos Feijóo, Yapura y Gómez.

La interrupción se extendió a Rada Tilly, La Herradura y algunos sectores de la Ruta Nacional 26.

La afectación del servicio se prolongó durante cuatro horas y 45 minutos, hasta que pudo restablecerse el suministro eléctrico.

Desde el Departamento de Servicio Eléctrico atribuyeron el inconveniente al intento de sustracción de cables de cobre, que comprometió el funcionamiento de la infraestructura.

El episodio volvió a poner en evidencia las consecuencias que pueden generar los ataques contra las instalaciones eléctricas, ya que un hecho de estas características puede dejar sin servicio a numerosos barrios y localidades.

Por el momento, no se informó sobre personas identificadas o detenidas en relación con el intento de robo.