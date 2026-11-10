El episodio ocurrió durante un festival en la localidad de Facundo. Un hombre de 27 años está acusado de agredir física y verbalmente a un trabajador del campo. La Justicia abrió una investigación por lesiones.

Fue a la jineteada, atacó a un peón y terminó detenido

Lo que debía ser una jornada de celebración y tradición en la localidad chubutense de Facundo terminó con un episodio de violencia, luego de que un peón de campo fuera agredido durante un festival de jineteadas.

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 19:50, en el campo de doma de la localidad, donde se desarrollaba el evento.

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio Público Fiscal, un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales H.A.J., habría protagonizado una agresión física y verbal contra un trabajador que se encontraba cumpliendo tareas en el lugar.

Ante la situación, los efectivos policiales asignados a la seguridad del festival intervinieron de inmediato y detuvieron al presunto agresor.

La víctima, por su parte, fue trasladada a la sala de salud de la localidad, donde recibió asistencia médica y se constató que presentaba lesiones.

La Justicia abrió una investigación

Tras el episodio, se realizó una audiencia de control de detención ante el juez Ariel Quiroga, quien escuchó los planteos de la Fiscalía y la Defensa.

Durante la audiencia, el abogado de Fiscalía Daniel Manríquez solicitó que se declarara legal la detención y se formalizara la investigación contra el acusado por el presunto delito de lesiones.

Además, requirió una medida de prohibición de contacto entre el imputado y la víctima por un plazo de 60 días.

El acusado contó con la asistencia del defensor público Nelson Schlotthauer.

Finalmente, el juez Quiroga autorizó la apertura de la investigación penal y otorgó a la Fiscalía un plazo de seis meses para reunir las pruebas y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el motivo que habría desencadenado la agresión ni sobre la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador.