Retiraron 33 conductores alcoholizados de la vía pública

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desplegó durante el fin de semana largo un amplio operativo de control y prevención vial en rutas, ciudades y accesos de distintos puntos de la provincia, ante el incremento del movimiento vehicular hacia los principales destinos turísticos y recreativos.

Los procedimientos se intensificaron en el marco de las altas temperaturas registradas, con el objetivo de acompañar el desplazamiento de residentes y visitantes, reforzar la seguridad vial y promover conductas responsables al volante.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.464 vehículos, realizó 4.120 test de alcoholemia y retiró a 33 conductores alcoholizados de la vía pública, se retuvieron 8 rodados y se labraron 137 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En la capital provincial los controles se desplegaron en los principales ingresos a la ciudad, sobre la Ruta Provincial Nº 7 y la Ruta Nacional Nº 25, e incluyeron los accesos a Playa Unión.

Durante el operativo preventivo, se controlaron 5 vehículos en circulación y se realizaron 5 test de alcoholemia, todos con resultados negativos. Asimismo, no se registraron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Trelew

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y la periferia de la ciudad, así como también sobre la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.347 vehículos, se efectuaron 945 test de alcoholemia en los que se detectaron a 12 conductores en estado de ebriedad y se registraron 21 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Puerto Madryn y Puerto Pirámides

En Puerto Madryn se controlaron 489 vehículos en circulación, se realizaron 211 test de alcoholemia y se detectaron 3 conductores alcoholizados, se labraron 11 infracciones a la Ley nacional de Tránsito y se retuvieron 5 vehículos.

En la localidad de Puerto Pirámides se controlaron 143 vehículos en circulación y se registraron 3 infracciones de tránsito.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 1.767 vehículos, se realizaron 1.007 test de alcoholemia, se detectó a 11 conductores en estado de ebriedad y se labraron 35 infracciones.

Camarones

En Camarones se controlaron 68 vehículos en circulación y no se registraron infracciones.

Comarca Andina

En esta zona de la provincia las tareas de prevención se desplegaron sobre rutas y accesos de Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo, donde se controlaron 970 vehículos.

Durante los operativos se realizaron 395 test de alcoholemia, se detectaron 2 resultados positivos, se labraron 19 actas de infracción y se retuvo un vehículo.

Esquel y Trevelin

En Esquel se controlaron 1.495 vehículos, se realizaron 1.447 test de alcoholemia, se comprobaron 4 casos positivos, se labraron 34 infracciones y se retuvo un rodado.

En la localidad de Trevelin, se detectó un conductor que circulaba con alcoholemia positiva. Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención del vehículo, conforme a la normativa vigente.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico, Atilio Viglione y Tecka

En José de San Martín se controlaron 117 vehículos sin registrarse infracciones de tránsito.

En Paso de Indios, se controlaron 31 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa se verificaron 259 vehículos en circulación y se labró un acta de infracción.

En la localidad de Río Pico se controlaron 276 vehículos en circulación y se realizaron 22 test de alcoholemia sin registrar casos positivos.

En la comuna rural de Atilio Viglione se controlaron 9 vehiculos sin detectar infraciones.

Finalmente en Tecka se controlaron 487 vehículos, se realizaron 87 test de alcoholemia sin registrar resultados positivos y se labraron 12 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.