Se retuvieron 23 rodados y se labraron 214 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Los registros de alcoholemias más elevadas se detectaron en Trelew con 2,51 g/l y Comodoro Rivadavia con 2,39 g/l de alcohol en sangre.

Retiraron a 54 conductores de la vía pública durante el fin de semana largo

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desplegó durante el fin de semana largo un amplio operativo de control y prevención vial en rutas, ciudades y accesos de distintos puntos de la provincia. Las acciones estuvieron orientadas a reforzar la seguridad vial ante el incremento de la circulación, promover conductas responsables al volante y prevenir siniestros de tránsito.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.400 vehículos, realizó 4.909 test de alcoholemia y retiró a 54 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En la capital provincial los controles se desplegaron en los principales ingresos a la ciudad, sobre la Ruta Provincial Nº 7 y la Ruta Nacional Nº 25, e incluyeron los accesos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 24 vehículos, se realizaron 24 test de alcoholemia sin registrar casos positivos y se labraron 2 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Trelew, Gaiman y Dolavon

En Trelew, los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y la periferia de la ciudad, así como también sobre la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.615 vehículos, se efectuaron 1.156 test de alcoholemia en los que se detectaron a 13 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 35 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvo un vehículo.

En la localidad de Gaiman se detectó un conductor con resultado positivo en el test de alcoholemia, por lo que se labró la correspondiente acta de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

En Dolavon, se realizaron dos test de alcoholemia, sin registrarse resultados positivos. Además, se detectaron dos infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, por las que se labraron las correspondientes actas.

Puerto Madryn y Puerto Pirámides

En Puerto Madryn, se controlaron 502 vehículos en circulación, se realizaron 262 test de alcoholemia y se detectaron 9 conductores alcoholizados, se labraron 20 infracciones a la Ley nacional de Tránsito y se retuvieron 15 vehículos.

En la localidad de Puerto Pirámides se controlaron 103 vehículos en circulación y se registró una infracción de tránsito.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 2.019 vehículos, se realizaron 1.106 test de alcoholemia, se detectó a 15 conductores en estado de ebriedad, se labraron 42 infracciones y se retuvo un vehículo.

En la localidad de Rada Tilly se controlaron 31 vehículos y se realizaron 28 test de alcoholemia, sin registrarse infracciones durante el operativo.

Camarones

Se controlaron 47 vehículos en circulación y no se registraron infracciones.

Comarca Andina

En esta zona de la provincia las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 1.519 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 784 test de alcoholemia, se detectaron a 6 conductores alcoholizados, se labraron 57 infracciones y se retuvieron 5 automóviles.

Esquel y Trevelin

En Esquel, se controlaron 1.462 vehículos, se realizaron 1.419 test de alcoholemia, se comprobaron 10 casos positivos y se labraron 48 infracciones.

En la localidad de Trevelin, en tanto, se controlaron 83 vehículos y se realizaron 83 test de alcoholemia, sin registrar resultados positivos. Asimismo, se detectaron 5 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 149 vehículos y se realizaron 16 test de alcoholemia, sin registrarse infracciones de tránsito.

En Paso de Indios, se controlaron 40 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 193 vehículos en circulación y se realizaron 6 test de alcoholemia sin detectar positivos.

En Río Pico, se controlaron 292 vehículos en circulación y se realizaron 22 test de alcoholemia sin registrar casos positivos.

En Tecka, se controlaron 318 rodados, se registró una infracción a la Ley Nacional de Tránsito y hubo una retención vehicular.