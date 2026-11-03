Comodoro se consolida como epicentro turístico con la 12° Expo Turismo "Mar de Oportunidades"

La edición 2026 del evento turístico más importante de la región se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el Predio Ferial. La propuesta combinará rondas de negocios profesionales, anuncios clave en conectividad, gastronomía, shows en vivo y atractivos para toda la familia.

Organizada por la Municipalidad a través de Comodoro Turismo, la Expo Turismo Comodoro Alma Patagónica, se dispone a celebra su 12° Edición en el Predio Ferial con una gran diversidad de propuestas, presencia de destinos turísticos de la Patagonia Argentina y Chilena, charlas, shows, experiencias y actividades para toda la familia bajo el lema Mar de Oportunidades. El encuentro se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en el Predio Ferial con entrada libre y gratuita, mientras que el viernes 6 estará destinado a la Ronda de Negocios para el sector profesional.

En consonancia con las políticas públicas delineadas por el intendente Othar Macharashvili, el gerente de Comodoro Turismo Eduardo Carrasco, expresó que “esta nueva edición de la Expo es una vitrina para mostrar lo mejor de Comodoro y de la Patagonia, sobre todo porque significa posicionar a nuestra ciudad como un punto de encuentro donde se generan oportunidades concretas ya que cuando un operador de Brasil, un mayorista y un emprendedor local se sientan a la misma mesa, la ciudad crece. Con esta edición bajo el lema Mar de Oportunidades queremos que cada visitante se lleve una experiencia que lo enamore y lo traiga de vuelta” concluyó.

La jornada técnica del viernes contemplará la Cumbre Patagónica, reuniones entre mayoristas y prestadores turísticos, y el panel "De La Patagonia al Mundo". Asimismo, se anunciará un beneficio exclusivo alcanzado por la gestión local junto a la aerolínea JetSMART: el código de descuento CRDSEI para promover la conectividad y el avistamiento de la ballena Sei en nuestras costas.

Desde el Municipio, se promueve este tipo de espacios para generar oportunidades concretas de crecimiento para los emprendedores y prestadores de la ciudad, por ello durante el sábado y el domingo, las puertas se abrirán al público general a partir de las 12:00 horas, comenzando con una hora silenciosa adaptada para personas con menor estímulo sensorial.

La oferta del fin de semana incluirá charlas en el Escenario PAE, el acto inaugural en el Auditorio PECOM con un homenaje al referente hotelero Antonio Roqueta Prat, y una variada grilla de entretenimiento. Entre las principales atracciones destacan el Domo 360° con "Comodoro Infinito", proyecciones audiovisuales, el espacio infantil a cargo de Cultura y el Aula Cocina Comodoro Invita impulsada por FEHGRA con cocineros de renombre.

Además, el Predio Ferial albergará el Patio del Festín con gastronomía local, espectáculos en vivo, el Paseo de Compras con emprendedores patagónicos y la Tienda Comodoro Alma, cuyos fondos recaudados serán destinados a la asociación civil "Juntos por un Corazoncito Feliz".

Para mayor información sobre el programa accede a las redes sociales y sitio web de Comodoro Turismo https://comodoroturismo.gob.ar/