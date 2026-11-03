La Cooperativa informó que las reservas de Puesto La Mata se encuentran en condiciones operativas aceptables. Por ese motivo, este martes no habrá interrupción en Zona Norte y tampoco se realizará el corte previsto para el miércoles en Zona Sur y Central.

La SCPL suspendió los cortes de agua previstos para hoy y mañana en Comodoro

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó este martes la suspensión de los cortes programados de agua que estaban previstos para hoy en Zona Norte y para mañana miércoles en las zonas Sur y Central de Comodoro Rivadavia.

Según comunicó el Departamento de Saneamiento, la decisión se tomó porque las reservas de Puesto La Mata se encuentran en condiciones de operación aceptables.

De esta manera, este martes 3 de noviembre no se realizará el corte en Zona Norte, mientras que el miércoles 4 tampoco se interrumpirá el servicio en Zona Sur y Central.

La medida implica una modificación puntual del cronograma de cortes programados que comenzó a regir este mes para la temporada 2026-2027.

Desde la SCPL reiteraron, de todos modos, el pedido a la comunidad de realizar un uso racional del agua, con el objetivo de sostener los niveles de reserva y evitar mayores restricciones en el sistema.