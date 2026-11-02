Felicitas Alvite empezó a ser juzgada este lunes por el choque en el que murió un motociclista en abril de 2024. La joven, que cumple prisión domiciliaria, está acusada de homicidio con dolo eventual.

Comenzó el juicio contra "la Toretto" por la muerte de Walter Armand

La madrugada del 12 de abril de 2024, Walter Armand circulaba en su motocicleta por las calles de Tolosa, en La Plata, cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por Felicitas Alvite (23), conocida como “la Toretto”. El motociclista murió y el choque, que quedó registrado por cámaras de seguridad, derivó en una investigación judicial que ahora llega a su instancia decisiva.

Este lunes 2 de noviembre, más de dos años y medio después del hecho, Alvite comenzó a ser juzgada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla entre 8 y 25 años de prisión.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata y también tiene como acusada a Valentina Velázquez, amiga de la conductora, investigada por su presunta participación en una prueba de velocidad o destreza con vehículos.

El inicio de la primera audiencia estaba pautada para las 10 de este lunes. Sin embargo, los magistrados demoraron su arribo a la sede judicial y el debate comenzó 45 minutos más tarde.

Alvite llega al juicio bajo prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo en mayo de 2025 y que generó fuertes cuestionamientos de la familia de Armand. En octubre pasado, el tribunal rechazó un nuevo pedido de la joven para salir de su casa dos veces por semana y trabajar en un estudio jurídico.

El proceso se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, hasta el viernes 6 de noviembre. Según informó la agencia Noticias Argentinas, está prevista la participación de cerca de 100 testigos, propuestos por la fiscalía, la querella y las defensas.

La versión de Alvite sobre lo sucedido aquella madrugada será uno de los puntos centrales del juicio. La joven declaró ante el fiscal Fernando Padován el 3 de mayo de 2024, después de entregarse a la policía, y reconoció haber conducido de manera imprudente, aunque negó haber participado de una picada.

Durante la indagatoria, explicó que aquella noche salió con amigos y que, como no conocía bien el recorrido, decidió seguir el automóvil que circulaba delante de ella.

También aseguró que nunca miró el velocímetro y que advirtió la presencia de la motocicleta cuando ya era demasiado tarde para evitar el impacto. La declaración se extendió durante varias horas y debió interrumpirse cuando Alvite sufrió una crisis de angustia que requirió asistencia médica.