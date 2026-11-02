Pity Álvarez declara hoy por el crimen de Cristian Díaz

El músico será trasladado desde la clínica psiquiátrica de Castelar hasta el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. La audiencia comenzará a las 11:30 y será una de las más importantes del proceso, que ya lleva casi tres meses.

Cristian “Pity” Álvarez declarará este lunes en el juicio que se lleva adelante por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. Será la primera vez que el músico preste declaración en el debate, que ya atravesó numerosas audiencias, interrupciones y discusiones vinculadas con su estado de salud.

La audiencia número 17 está prevista para las 11:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires. Para poder comparecer, Álvarez será trasladado en ambulancia desde la clínica de salud mental de Castelar donde permanece internado y desde donde siguió varias de las últimas jornadas por videoconferencia.

Además del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está previsto que declaren un perito y el sacerdote César Scicchitano Tagle, conocido como el “cura rockero”, quien mantiene desde hace años un vínculo cercano con el músico y lo acompañó durante distintos tratamientos.

Una audiencia clave antes de los alegatos

El juicio comenzó el 10 de agosto y ya pasaron por el debate más de 30 testigos. En las últimas audiencias, distintos especialistas se refirieron al consumo problemático de sustancias de Álvarez, su deterioro cognitivo y su capacidad para comprender y dirigir sus actos al momento del hecho.

La defensa sostiene que el estado de salud del músico afecta su capacidad para afrontar el proceso y mantiene presentaciones judiciales vinculadas con ese punto. El Cuerpo Médico Forense, en cambio, concluyó en su última evaluación que Álvarez se encuentra en condiciones de comprender el juicio.

Por el momento, el tribunal todavía no fijó la fecha de los alegatos. La defensa analiza además proponer nuevos testigos, lo que podría extender algunas jornadas más el debate antes de llegar a las conclusiones de la Fiscalía, la querella y los abogados del músico.

La declaración de este lunes aparece así como uno de los momentos centrales del juicio, no solo porque Álvarez hablará directamente ante los jueces, sino porque podría marcar el comienzo de la etapa final de un proceso que lleva casi tres meses.