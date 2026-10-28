Pavei declaró que tenía conflictos previos con Jorge Nieves

El acusado también dijo que hizo denuncias contra la familia Nieves en la Seccional Cuarta y que no se la tomaron. Como represalia, le habrían quemado su vivienda.

Este miércoles por la mañana comenzó en los tribunales penales del barrio Roca el juicio por jurados por el homicidio de Jorge David Nieves, ocurrido el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa. El único imputado es Mauro Fabián Pavei, quien declaró voluntariamente durante la primera jornada y mencionó conflictos anteriores con la víctima y su familia.

Durante la audiencia se impartieron las instrucciones iniciales a los integrantes del jurado popular, se escucharon los alegatos de apertura de la Fiscalía y la defensa, y comenzó la recepción de las declaraciones testimoniales. El debate continuará este jueves.

En su alegato inicial, el fiscal general Martín Cárcamo afirmó que demostrará tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad penal de Pavei en el homicidio. Según la hipótesis de la acusación, el imputado llegó caminando alrededor de las 16 de ese fatídico día hasta una escalera ubicada sobre la calle Dabrowsky, cerca de su intersección con el pasaje Moure, en el barrio Quirno Costa.

En ese lugar se habría encontrado con Nieves y otra persona. De acuerdo con el relato fiscal, Pavei extrajo un arma de fuego, apuntó contra la víctima y le dijo: “Quedate quieto”, antes de efectuar tres disparos.

La Fiscalía sostiene que uno de los proyectiles impactó en la mano izquierda de Nieves, otro en el rostro y el tercero en el cráneo, provocándole la muerte de manera instantánea. Luego del ataque, el acusado se habría fugado en dirección a su vivienda.

Cárcamo aseguró que, a lo largo del debate, la acusación presentará pruebas para demostrar, más allá de toda duda razonable, que Pavei fue el autor del homicidio y que corresponde declararlo culpable.

DE VICTIMA A VICTIMARIO

Por su parte, los defensores públicos Gustavo Oyarzún y Alejandro Varas solicitaron al jurado que evalúe las pruebas con sentido común y sana crítica, y que no limite su análisis al episodio puntual presentado por la Fiscalía.

“¿Por qué sucedió este hecho que termina con la muerte de Nieves?”, planteó la defensa al pedir que se tengan en cuenta las circunstancias anteriores al crimen.

En ese sentido, los abogados solicitaron a los integrantes del jurado que “no se queden con esa foto” expuesta por el fiscal, sino que también analicen lo ocurrido antes del homicidio, aspectos que, según indicaron, serían abordados por el propio acusado durante el debate. Finalmente, pidieron que el veredicto sea “el más justo para el caso”.

Durante la primera jornada, Pavei accedió voluntariamente a prestar declaración y relató que había mantenido altercados previos con Nieves y su familia.

Entre otros puntos, afirmó que había concurrido a la Comisaría Cuarta para radicar una denuncia, pero que no se la habrían tomado. También sostuvo que posteriormente incendiaron su vivienda y que había aportado registros de cámaras de seguridad como prueba, aunque, según su relato, las imágenes se borraron.

Sus manifestaciones se incorporaron al desarrollo del debate, que continuará con la producción de pruebas y las declaraciones testimoniales previstas para las próximas audiencias.

El juicio se desarrolla ante un jurado popular integrado por 16 personas: 12 titulares y cuatro suplentes. El juez técnico a cargo del debate es Mariano Nicosia.

La continuidad del debate está prevista para este jueves, cuando se retomará la actividad judicial en torno al homicidio de Jorge David Nieves.