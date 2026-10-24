Leuquen seguirá preso por el homicidio de Brian Silva

El hecho se desencadenó en abril pasado en una vivienda del barrio San Cayetano.

La mañana del viernes se realizó una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva de Leonardo Leuquen, imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Brian Silva, ocurrido el 26 de abril de 2026 en el barrio San Cayetano.

Durante la audiencia, la fiscal general Verona Dagotto solicitó que se prorrogara la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar o por un plazo de seis meses. Para fundamentar su pedido, hizo referencia a los elementos de convicción que sostienen la hipótesis de la Fiscalía sobre la presunta autoría del imputado, así como a la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, el defensor particular Gustavo Chocobar solicitó que se dispusiera una medida de coerción menos gravosa para su asistido.

Tras escuchar a las partes, el juez penal Ariel Tedesco resolvió prorrogar la prisión preventiva de Leuquen por 60 días o hasta la realización de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

LO QUE SE INVESTIGA

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 26 de abril de 2026, alrededor de las 17, en una vivienda ubicada en calle Lorenzo Rey al 1900, en el barrio San Cayetano.

En ese lugar, Brian Silva, Leonardo Leuquen y un testigo compartían bebidas alcohólicas y consumían estupefacientes cuando se habría originado una discusión porque el imputado no encontraba su teléfono celular.

Siempre según la acusación fiscal, en ese contexto Leuquen habría tomado un revólver calibre .32 que se encontraba sobre la mesa del comedor y efectuado un disparo contra Silva, con la intención de darle muerte. El proyectil impactó en la zona abdominal de la víctima, quien cayó al piso y se golpeó la cabeza contra un mueble. Luego, el presunto agresor habría huido del lugar.

El testigo asistió a Silva y pidió ayuda. La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde permaneció internada con lesiones en órganos vitales. Finalmente, el 7 de junio de 2026 falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de la herida de arma de fuego.

La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor atribuido a Leuquen.

La audiencia fue presidida por el juez penal Ariel Tedesco. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Verona Dagotto, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Gustavo Chocobar.