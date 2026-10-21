Caso Ángel López: comienza una pericia clave para definir la causa de muerte

El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema inicia este miércoles un nuevo análisis sobre la muerte del niño de 4 años. La medida fue pedida por la defensa de Mariela Altamirano y Michel González y apunta a revisar los estudios forenses realizados hasta ahora.

La causa por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en abril en Comodoro Rivadavia, tendrá este miércoles una instancia considerada central por las partes: comienza una nueva pericia a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El estudio fue solicitado por la defensa de Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, ambos detenidos en el marco de la investigación. El planteo surgió a partir de diferencias con los análisis practicados anteriormente y busca aportar una nueva evaluación sobre cuál fue la causa concreta de la muerte del niño.

Entre los puntos que deberá analizar el equipo forense se encuentra la causa eficiente del fallecimiento y la antigüedad de las infiltraciones detectadas en el cuero cabelludo de Ángel, dos aspectos considerados relevantes para las distintas hipótesis que sostienen la Fiscalía, la querella y las defensas.

Qué determinaron los estudios anteriores

La autopsia y los estudios incorporados a la causa detectaron más de 20 lesiones en la cabeza compatibles con múltiples traumatismos, además de un severo edema cerebral. La Fiscalía y la querella sostienen que esos elementos respaldan la hipótesis de una muerte violenta, mientras que la defensa impulsó esta nueva revisión para discutir las conclusiones alcanzadas hasta el momento.

El jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, explicó semanas atrás que todos los estudios patológicos necesarios ya habían sido remitidos para la intervención del cuerpo médico de la Corte. Una vez conocidas las conclusiones, la Fiscalía evaluará si corresponde pedir ampliaciones o aclaraciones antes de definir la acusación.

Un dato importante es que el resultado no se conocerá este miércoles. El 21 de octubre marca el inicio formal del procedimiento, pero luego deberán completarse los análisis y elaborarse el dictamen final. Desde la defensa estimaron que podría estar disponible antes de fin de año, aunque no existe por ahora una fecha oficial.

Altamirano y González seguirán detenidos

La semana pasada, la Justicia resolvió extender por seis meses tanto la investigación como la prisión preventiva de Altamirano y González. La medida fue dispuesta el 13 de octubre y ambos continuarán detenidos mientras se espera el resultado de esta nueva pericia y avanzan las restantes medidas del expediente.

El caso todavía no está en condiciones de llegar a juicio. Una vez finalizada la investigación deberá realizarse una audiencia preliminar, en la que se discutirán las teorías del caso y la prueba que cada una de las partes pretende llevar al eventual debate.

La expectativa está puesta ahora en el nuevo dictamen forense, que podría ser decisivo para precisar qué provocó la muerte de Ángel y cómo quedará finalmente formulada la acusación contra los dos imputados.