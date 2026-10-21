Juicio a 'Pity' Álvarez: testigos reservados y expectativa por su declaración

El debate por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, entró en su etapa final. Este miércoles declaran cinco testigos de identidad reservada y en la próxima audiencia podría declarar el acusado.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez continúa este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, con la declaración de cinco testigos de identidad reservada.

El músico participa de la audiencia por videollamada desde el hospital de Castelar, donde permanece internado y bajo seguimiento médico.

El debate corresponde a la causa por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, y se encuentra ya en su etapa final.

En la audiencia anterior declararon la madre de la hija de Álvarez y un amigo de la infancia. La jornada, sin embargo, debió interrumpirse luego de que los médicos detectaran que el artista tenía la presión arterial elevada, por lo que se dispuso un cuarto intermedio.

Para este miércoles está prevista la continuidad de las testimoniales reservadas, mientras que la expectativa está puesta en la próxima audiencia, ya que podría ser la primera vez que Álvarez declare ante el tribunal.

Por ahora, no se informó oficialmente cuándo se realizará esa declaración ni qué estrategia seguirá la defensa.