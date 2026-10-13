La Fiscalía abrió una investigación contra un hombre de 37 años denunciado por su expareja. Está acusado de amenazarla con un arma, agredirla físicamente y provocar daños en pertenencias y en un vehículo familiar.

Investigan a un hombre por amenazar con un arma y agredir a su expareja

La Justicia habilitó una investigación preparatoria contra un hombre identificado por sus iniciales A.E.A.C., de 37 años, en el marco de una causa por violencia de género.

Según la presentación realizada por la fiscal Rita Barrionuevo, los hechos habrían ocurrido entre el 2 y el 3 de mayo de 2026, tanto en la vivienda del imputado como en la casa de un familiar de la víctima.

De acuerdo con la denuncia, durante una discusión con su expareja el hombre la habría amenazado utilizando un arma de fuego. También se lo investiga por daños en objetos personales de la denunciante y en un automóvil perteneciente al grupo familiar.

La Fiscalía sostuvo además que la mujer habría sido agredida físicamente y que sufrió lesiones de carácter leve.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar también por la presunta tenencia ilegal de un arma de guerra y de un arma de uso civil sin autorización correspondiente. Sobre ese punto, el juez Ariel Quiroga indicó que comunicará su decisión por escrito.

El magistrado sí autorizó formalmente el inicio de la investigación por daño simple, lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de los hechos vinculados con las amenazas denunciadas.

La defensa particular, a cargo de Guillermo Iglesias, no formuló objeciones a los pedidos iniciales de la Fiscalía, aunque cuestionó la apertura respecto de uno de los hechos imputados.

La fiscal solicitó un plazo de seis meses para completar la investigación y reunir las pruebas necesarias antes de definir los próximos pasos del proceso.

Por tratarse de una causa de violencia de género, se preserva la identidad completa de las partes involucradas, de acuerdo con los protocolos de resguardo aplicables a este tipo de casos.