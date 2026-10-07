Tras el robo de una cubierta, "Jaimito" Martínez quedó preso por 30 días

El sujeto tiene tres procesos abiertos. En tanto, su cómplice empezó a cumplir condena por otro delito.

La audiencia de control de detención y formalización para Damián “Jaimito” Martínez y Fabián Alejandro Nahuelpan se realizó el martes. Las representantes de fiscalía, Gabriela Gómez y Antonella Hernández, solicitaron se declarara legal la detención de ambos, se les formalizar el ilícito en su contra y se dictarae la prisión preventiva de Martínez. Por su parte la defensa de Nahuelpan no objetó la legalidad de la detención; en tanto que la de Martínez se opuso al pedido de la fiscalía.

El hecho investigado ocurrió el pasado lunes cuando, siendo las 8.50 aproximadamente, “Jaimito” Martínez y Nahuelpan llegaron en un VW Suran, color gris, hasta la esquina de Bouchardo y Saavedra. Allí se dirigieron a una camioneta Toyota que se encontraba estacionada y tras dañar la cadena de sujeción sustrajeron una rueda de auxilio, con llanta de aleación.

Seguidamente emprendieron la huida a bordo del vehículo Suran por calle Saavedra, en dirección a calle Necochea. Personal policial toma conocimiento del hecho por una denuncia anónima e inició la persecución por Necochea hasta 13 de Diciembre. El Suran colisionó entonces con un auto estacionado en San Luis y Tierra del Fuego, frente a la Ciudad Judicial.

Tras el choque, los prófugos intentaron huir a pie, pero la policía detuvo a Martínez en el lugar y a Nahuelpan a pocos metros en pasaje Suipacha.

A ambos se les endilgó el delito de “robo simple”, en calidad de “coautores”, requiriendo la procuradora de fiscalía se declare legal la detención de ambos imputados ya que la misma fue en flagrancia.

Recordó además que Nahuelpan registraba una sentencia condenatoria en su contra, de 5 meses de prisión efectiva, y que tenía asignada una plaza en la Alcaldía Policial. Por ello, no requirió coerción para él ya que está dispuesto a cumplir dicha pena anterior.

“Jaimito” Martínez, por su parte, también registra antecedentes penales y tres procesos en estado de debate, es decir reiterancia delictiva. Así se configura el peligro de fuga para él ya que la pena que se espera como resultado del procedimiento será de cumplimiento efectivo. Por ello las representantes de fiscalía solicitaron se dictara su prisión preventiva por un mes.

La defensora de Nahuelpan, Janet Alderete, no se opuso a la legalidad de la detención, en cuanto al relato del hecho y la calificación la misma “tiene que quedar en grado de tentativa porque no tuvieron la disponibilidad del bien”. Fuera de ello su asistido Nahuelpan “sabe que tiene que cumplir su condena”.

El defensor de Martínez, Gustavo Chocobar, tampoco cuestionó la legalidad de la detención, objetando igualmente la calificación legal escogida por la fiscalía, “que a su criterio debía ser en grado de tentativa”. Y se opuso al pedido de prisión preventiva de su defendido ya que “no existe mérito y no puede considerarse las causas que todavía no tienen sentencia firme”.

Para concluir el juez penal, Alejandro Soñis, resolvió declarar legal la detención de ambos imputados Martínez y Nahuelpan en cuasi-flagrancia, en cuanto a la calificación legal provisoria coincidió con los defensores que el ilícito debe calificarse como “robo en grado de tentativa”.

Respecto de Nahuelpan, el mismo debe cumplir condena, por lo que recuperó la libertad por este hecho, pero empezó a cumplir condena firme.

En cuanto a Martínez, la fiscalía ha dado sobradas razones para cautelar el proceso, la reiteración delictiva, desaprensión a pautas fijadas en procesos anteriores, configura el peligro de fuga. Por eso dispuso la prisión preventiva del mismo por 30 días, tal como lo solicitara la fiscalía.