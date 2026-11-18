Santiago López Monte tenía 20 años cuando fue asesinado en una vivienda de Lanús. Su novia, que era menor de edad al momento del crimen, intentó explicar las heridas con una versión que los médicos descartaron. La familia de la víctima había pedido una pena mayor y denunció que la joven se burlaba de lo ocurrido en TikTok.

Mató a puñaladas a su novio y fue condenada a 10 años de prisión

A casi un año del asesinato de Santiago Nahuel López Monte, el joven de 20 años que murió tras recibir dos puñaladas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, la Justicia condenó a su novia a 10 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de Avellaneda-Lanús, mediante un juicio abreviado en el que la Fiscalía y la defensa acordaron la pena.

La familia de Santiago, representada por el abogado Roberto Castillo, se había opuesto al acuerdo y reclamaba una condena de 13 años.

Dijo que su novio se había lastimado al saltar una reja

El crimen ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en una vivienda ubicada en la intersección de Ceferino Namuncurá y Lituania, en Remedios de Escalada.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a Santiago tendido en la calle, con dos heridas de arma blanca en el costado izquierdo del torso.

En ese momento, su novia sostuvo que el joven se había lesionado accidentalmente mientras intentaba saltar una reja.

Sin embargo, los médicos del SAME advirtieron que las heridas no eran compatibles con la explicación que había brindado la adolescente.

Según la reconstrucción del caso, la joven preguntó si Santiago seguía con vida y a qué hospital sería trasladado. Después abandonó el lugar.

Estuvo dos días prófuga y la encontraron en La Matanza

Tras el asesinato, la adolescente permaneció prófuga durante dos días, hasta que los investigadores lograron localizarla en la casa de un familiar en el partido de La Matanza.

En diciembre de 2025, la Justicia ordenó su prisión preventiva y rechazó un pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa.

Desde entonces, permanece alojada en un instituto de régimen cerrado.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Ignacio Colazo y terminó con la condena por homicidio agravado por el vínculo.

La denuncia de la familia por sus publicaciones en TikTok

Antes de que se conociera la sentencia, los familiares de Santiago denunciaron públicamente que la adolescente realizaba transmisiones en TikTok en las que, según afirmaron, se burlaba del asesinato.

“Hace vivos de TikTok riéndose de haber asesinado a mi hermano. No tiene remordimiento. Se jacta de lo que hizo”, manifestó Tamara, hermana de la víctima, en declaraciones al medio Política del Sur.

Las acusaciones de la familia se conocieron mientras avanzaba el proceso judicial y generaron un nuevo reclamo de justicia por la muerte del joven.

Una condena menor a la que reclamaba la familia

Finalmente, la Justicia impuso una pena de 10 años de prisión, tal como habían acordado la Fiscalía y la defensa en el marco del juicio abreviado.

La familia de Santiago había solicitado 13 años y expresó su oposición al acuerdo.

La sentencia pone fin a esta instancia judicial por el asesinato ocurrido en noviembre de 2025, un caso que tuvo repercusión tanto por las circunstancias del crimen como por las denuncias posteriores de los familiares de la víctima.