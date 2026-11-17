Boris llevaba una hora y media pescando a unos cuatro kilómetros de la costa cuando llegaron sus compañeros y, más tarde, Prefectura. El kayakista aseguró que en ningún momento pidió auxilio.

"Yo estaba anclado pescando, tranquilo. Alguien llamó porque me vio ahí y pensó que no podía volver", contó Boris al móvil de El Comodorense Stream. El pescador calificó el aviso como una "falsa denuncia".

El llamado llegó a la Policía este martes por la mañana y advertía sobre una posible emergencia en el mar frente a Km 4. Prefectura Naval Argentina se acercó al kayak y, tras hablar con Boris, constató que estaba pescando y que no había solicitado ayuda. El personal le pidió que regresara a la costa ante la posibilidad de que empeoraran las condiciones climáticas.

Boris contó que practica la pesca en kayak desde hace unos siete años. Según explicó, antes de entrar al agua habían revisado las condiciones del viento y del mar. También señaló que él y sus compañeros tienen experiencia y cuentan con elementos de seguridad.

"Yo no estaba en peligro, mis compañeros tampoco. Tenemos maniobras de reingreso; sabemos lo que hacemos", sostuvo.