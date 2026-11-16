Sufrió convulsiones, lo atacó un pitbull y murió

La víctima tenía 38 años y se encontraba junto a su pareja cuando ocurrió el ataque en la localidad bonaerense de Los Polvorines. Sufrió heridas en el rostro y distintas partes del cuerpo.

Un hombre de 38 años murió tras sufrir un episodio de convulsiones y ser atacado por un perro de raza pitbull dentro de una vivienda en la localidad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. La Justicia investiga si las mordeduras del animal provocaron su deceso.

El hecho ocurrió el viernes 13 en una cas situada sobre la calle Darragueira al 2800. La víctima fue identificada como Pablo Gustavo Rasgido, quien se encontraba junto a su pareja al momento del episodio. Fue la mujer, de 36 años, quien detalló ante los investigadores cómo ocurrió la secuencia.

Cuando efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas acudieron al domicilio tras recibir un aviso sobre la presencia de una persona fallecida, encontraron el cuerpo de Rasgido.

En el lugar también estaba su novia, propietaria de la casa, quien había dado aviso a la policía. La mujer contó que la víctima había sufrido un ataque que describió como similar a “una crisis epiléptica”.

De acuerdo con su testimonio, Rasgido comenzó a convulsionar y terminó desplomándose sobre el suelo. Fue en ese momento cuando el pitbull lo atacó y le provocó mordeduras en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

Ante los investigadores, la mujer sostuvo que fueron las lesiones provocadas por el perro lo que provocó la muerte de su pareja. De todas formas, esa circunstancia todavía debe ser determinada mediante las pericias correspondientes.

Según la información aportada por el servicio de emergencias, una ambulancia fue desplazada hacia el domicilio alrededor de las 00.57, luego de que se alertara sobre la presencia de un hombre con una mordedura de perro a la altura del cuello.

El personal sanitario también examinó a la mujer, quien presentaba una escoriación leve en un codo. Se encontraba consciente, orientada y con sus signos vitales dentro de los parámetros normales, por lo que permaneció en el domicilio.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de Los Polvorines, que dispuso la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de averiguación de causal de muerte.