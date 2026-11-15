El Desfile del Deporte reunió más de 4 mil protagonistas

El Desfile del Deporte Comodorense reunió a más de 4.000 deportistas de más de 300 instituciones, que representaron a 62 disciplinas, incluyendo deportes adaptados. La jornada puso en valor el crecimiento, la diversidad y la identidad deportiva de la ciudad.

Comodoro Rivadavia vivió este domingo una verdadera fiesta deportiva con el regreso del Desfile del Deporte Comodorense, que volvió a realizarse después de 19 años, ya que su última edición anterior había tenido lugar en 2007. La propuesta convocó a miles de deportistas, clubes e instituciones en una jornada de reconocimiento y celebración de la identidad deportiva local.

El encuentro fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili; acompañado por el viceintendente Maximiliano Sampaoli; y el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez. También participaron integrantes del gabinete municipal, concejales, diputados provinciales y nacionales, representantes de instituciones deportivas, vecinos y los extitulares de Comodoro Deportes, Lucio Rodríguez y Sergio Gava, quienes fueron impulsores de la última edición del desfile.

La convocatoria reunió a más de 4.000 deportistas de más de 300 instituciones, que representaron a 62 disciplinas, entre ellas distintas expresiones del deporte adaptado. Además, más de 200 personas participaron de la organización y coordinación de la actividad, que ofreció un desfile dinámico y permitió la participación de los distintos sectores del deporte comodorense.

Al referirse a la jornada, Macharashvili destacó el alcance social de la actividad y el trabajo cotidiano de las instituciones, afirmando que “esto fue la expresión de todo el deporte, desde el barrial y social hasta el de alta competencia. Es una muestra de todo lo que se hace todos los días en Comodoro y de la energía que le ponemos al deporte. Hay muchísimo más detrás de esta jornada, y esa es precisamente la fuerza de nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, valoró la participación de las familias y el encuentro generado alrededor de la actividad deportiva. “Me enorgullece ver a una sociedad activa, que se reúne y participa a través del deporte, porque es transversal a todos. El deporte es la vida misma y forja ciudadanos que aprenden a convivir con el esfuerzo y la resiliencia. Es uno de los aspectos que más orgullo me genera de Comodoro”, sostuvo.

Finalmente, reafirmó la importancia de continuar acompañando el desarrollo de las distintas disciplinas y garantizar oportunidades para los vecinos, como parte de una política que integra al deporte con la salud, la educación y el bienestar.