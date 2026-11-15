Gimnasia volvió al triunfo y al tercer puesto

Derrotó de local 68-58 a Platense por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El chileno Sebastián Carrasco brilló con 24 puntos.

Con un brillante Sebastián Carrasco, goleador del juego, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se reencontró este sábado con la victoria en la Liga Nacional de Básquetbol, al derrotar con mucho esfuerzo y de local a Platense por 68 a 58.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, fue arbitrado por Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Raúl Lorenzo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 17-17, 35-36 y 47-48.

Antes del partido, Federico Grun y Mauro Cosolito, ambos muy ovacionados, recibieron una plaqueta por parte de la dirigencia de Gimnasia, ya que ambos fueron integrantes del plantel campeón de la temporada 2025-2026. Muy lindo reconocimiento para dos jugadores que dieron todo por la camiseta del “Verde”.

El primer cuarto terminó igualado en 17 tantos. En el local, el chileno Carrasco comenzaba a aportar su grano de arena con 6 puntos, mientras que en la visita, los mejores eran el pívot Nicolás Burgos (8) y el escolta Federico Grun (6).

En el segundo segmento de diez minutos, el partido siguió siendo parejo. Un doble de Valentín Forestier, puso adelante a Gimnasia 24-22, por lo que a 6’37” para el final de la primera etapa, tuvo que pedir minuto Martín Yangüela, DT del elenco de Vicente López.

El ”Calamar” se fue a los vestuarios con ventaja de un punto (35-36), por el trabajo de Ramiro Santiago (6), Grun (5) y Franco Smaniotti (5).

Gimnasia se sostuvo en partido porque la seguía metiendo Carrasco (5) y Marcos Chacón, quien también aportaba la misma cantidad que el base de la selección chilena.

Los destacados de la primera mitad del juego eran Carrasco (11) y Chacón (8), mientras que en la visita, Grun y Burgos, ambos con 11 tantos.

Tras el descanso largo, el partido siguió palo y palo. Los dos no lograban sacarse diferencias en el marcador. Un triple de Anyelo Cisneros permitió a Gimnasia pasar al frente 42-41 con 5’45” por jugar el tercer cuarto, que finalizó a favor de la visita otra vez por un punto (47-48). Forestier con 5 tantos y Facundo Terra con la misma cantidad, se destacaban en el cuarto de juego.

Llegó el último segmento de diez minutos y Gimnasia pudo despegarse de su rival por la gran labor de Carrasco, autor de 11 puntos en el cuarto y decisivo para que el “Verde” vuelva a ganar en casa y recupere el tercer lugar en la tabla.

En Gimnasia, brilló Carrasco, goleador del partido con 24 puntos, bien acompañado por Chacón -4 asistencias- y Forestier -más una tapa-, ambos con 10 unidades.

Además, el entrerriano Martiniano Dato colaboró con 8 tantos y con el triple que convirtió, llegó a los 100 en la Liga Nacional y con la camiseta del “Verde” y el chileno Felipe Inyaco llegó a los 200 partidos en la élite del básquetbol argentino.

En la visita, mientras tanto, su mejor vía de gol resultó Grun con 19 tantos, mientras que Burgos aportó 15 unidades, bajó 12 rebotes y metió una tapa.

La próxima presentación de defensor del título será el 22 de este mes, otra vez de local, para medirse con Boca Juniors. Para ese partido, Gimnasia espera volver a contar con su base titular Emiliano Toretta, quien se recupera de un desgarro muscular en el pectoral derecho.

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Síntesis

Gimnasia 68 / Platense 58

Gimnasia (17+18+12+21): Sebastián Carrasco 24, Felipe Inyaco 2, Martiniano Dato 8, Anyelo Cisneros 9 y Carlos Rivero 0 (fi); Benjamin Stevens 2, Obiajulum Okafor 0, Marcos Chacón 10, Gino Balbo 3 y Valentín Forestier 10. DT: Pablo Favarel.

Platense (17+19+12+10): Facundo Terra 5, Federico Grun 19, Mauro Cosolito 2, Gastón Córdoba 3 y Nicolás Burgos 15 (fi): Ramiro Santiago 6, Franco Smaniotti 5, Julián Morales 3 y Mariano Goicoechea 0. DT: Martín Yangüela.

Parciales: 17-17, 35-36 y 47-48.

Arbitros: Fernando Sampietro, Raúl Sánchez y Raúl Lorenzo.

Estadio: Socios Fundadores.

Resultados

SABADO 14

- Gimnasia 68 / Platense 58.

- Independiente (O) 122 / San Lorenzo 89.

DOMINGO 15

- 21:00 La Unión vs Atenas.

- 21:00 San Martín vs Quimsa.