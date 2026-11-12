Platense llega con derrota a Comodoro

El próximo rival de Gimnasia por la Liga Nacional de Básquetbol perdió de local ante Peñarol 79-75 por una nueva fecha de fase regular.

Platense, próximo rival que tendrá este sábado Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, perdió de local ante Peñarol de Mar del Plata por 79 a 75, en el marco de una fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Microestadio Ciudad de Vicente López, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Fabio Alaníz, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 17-19, 41-47 y 56-64.

El “Calamar” saltó a la cancha enfocándose en la defensa para tratar de marcar el ritmo del partido. Sin embargo, la efectividad de la visita en los tiros de tres puntos le complicó las cosas a los locales, sacándole una pequeña distancia, cerrando este primer parcial abajo por un ajustado 17-19.

El segundo período comenzó igual de disputado, con Peñarol sosteniendo la ventaja en el marcador mientras el “Calamar” buscaba la manera de descifrar el planteo rival. A pesar de las buenas recuperaciones en defensa y algunas acciones individuales, a Platense le costó frenar el goleo de la visita. Los marplatenses mantuvieron la eficacia y estiraron un poco más la diferencia para irse al descanso arriba por 41-47.

Tras el descanso, el conjunto de Vicente López mostró una gran mejoría en la lucha bajo el aro. Dominando los rebotes, Platense generó varias segundas oportunidades que supo aprovechar para sumar en ataque. Sin embargo, Peñarol nunca bajó la guardia y sostuvo una presión constante en toda la cancha. Eso le permitió a los visitantes mantener el control y cerrar el tercer cuarto arriba por 56-64.

El cuarto tramo se mantuvo vibrante de principio a fin. Con una racha de varias conversiones seguidas, el “Marrón” logró destrabar el marcador y pasar a la delantera ante su gente. El encuentro quedó al rojo vivo y el resultado final continuó abierto hasta la última posesión, sentenciando una ajustada derrota por 75-79 tras un cierre para el infarto, informó Prensa Platense.

En el otro partido que se jugó este miércoles y en el regreso de Silvio Santander como DT de Lanús luego de trece años, el “Granate” aplastó de local a La Unión de Formosa por 93-57.

Christian James encabezó la ofensiva con 19 puntos, acompañado por una gran actuación de Pedro Bombino Parada, quien registró 17 unidades y 12 rebotes. Robert Whitfield y Melvin Johnson aportaron 11 puntos cada uno, mientras que Juan Ignacio Brussino sumó 10.

Síntesis

Platense 75 / Peñarol 79

Platense (17+24+15+19): Facundo Terra 1, Federico Grun 17, Mauro Cosolito 15, Gastón Córdoba 6 y Erik Copes 6 (fi); Franco Smaniotti 8, Ramiro Santiago 14, Nicolás Burgos 8, Julián Morales (x) 0 y Mariano Goicoechea 0. DT: Martín Yangüela.

Peñarol (19+29+16+15): Andrés Jaime 7, Agustín Pérez Tapia 10, Sebastián Vega 10, Franco Giorgetti 22 e Iván Basualdo (x) 10 (fi); Luciano Guerra 7, Nicolás Chiaraviglio 4, Ignacio Bednarek 9 y Gonzalo Aman 0. DT: Leandro Ramella.

Parciales: 17-19, 41-47 y 56-64.

Arbitros: Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Fabio Alaníz.

Estadio: Microestadio Ciudad de Vicente López.

Panorama

MIERCOLES 11

- Platense 75 / Peñarol 79.

- Lanús 93 / La Unión 57.

JUEVES 12

21:00 Atenas vs San Lorenzo.

VIERNES 13

20:00 Ferro vs Peñarol.

SABADO 14

21:00 Gimnasia vs Platense.

21:30 Independiente (O) vs San Lorenzo.