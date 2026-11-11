Reanudó sus entrenamientos en el Socios Fundadores con miras al partido de este sábado por la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia entrenó ya con la mente puesta en Platense

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia reanudó este miércoles sus entrenamientos con miras al partido que jugará el sábado de local ante Platense, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

Los que trabajaron, bajo la atenta mirada de su entrenador Pablo Favarel e integrantes de su cuerpo técnico, fueron trece jugadores.

En ese contexto, entrenaron Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Valentín Forestier, Benjamin Stevens, Obiajulum Okafor y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte y Yoscar Dinza.

El base Emiliano Toretta continúa realizando trabajos de kinesiología, ya que se recupera de un fuerte golpe que sufrió en el hombro izquierdo durante la última gira que el equipo realizó por Córdoba.

El plantel volverá a entrenarse este jueves por la mañana. En primer turno tendrán sesión de video y scouting para analizar al conjunto de Vicente López. Luego, el equipo realizará trabajos físicos y cerrará la jornada con movimientos basquetbolísticos en cancha.

Gimnasia recibirá el sábado desde las 21 a Platense en el Socios Fundadores por una nueva fecha de la Liga Nacional, en busca de volver al triunfo tras la derrota sufrida el último lunes ante Oberá Tenis Club de Misiones (92-95).

Platense, mientras tanto, recibirá este miércoles desde las 20:30 a Peñarol de Mar del Plata en partido que será televisado por la señal de DSports.

El partido se jugará en el Microestadio Ciudad de Vicente López, y tendrá el arbitraje de Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Fabio Alaníz.