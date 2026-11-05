Gimnasia busca coronar una gira perfecta en Oliva

Visita este jueves a Independiente en busca de su sexta victoria en fila por la Liga Nacional de Básquetbol. El partido comienza a las 21:30.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este jueves a Independiente de Oliva en el partido que marcará el cierre de su gira por la provincia de Córdoba y que corresponde a una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro, que se jugará en el Gigante de la Ruta 9, dará comienzo a las 21:30 y será arbitrado por Alejandro Chiti, Raúl Sánchez y Gustavo D’Anna.

Mejor imposible pudo comenzar Gimnasia esta nueva gira -la tercera de la temporada-, porque sacó dos triunfazos ante dos equipos que también pelearán por los primeros puestos de la competencia.

En ese contexto, el actual defensor del título se impuso primero en Alta Córdoba a Instituto por 58-57, mientras que dos días después, superó a Atenas por 79 a 76, en el partido que marcó el regreso de Anyelo Cisneros.

De esa manera, Gimnasia llegó a la séptima victoria en lo que va de la temporada -tiene solo dos derrotas- y lleva cinco triunfos al hilo, cuatro de ellos en condición de visitante (cinco en total).

Este jueves su rival será Independiente que jugó solo dos partidos debido a su participación en la Liga Sudamericana, certamen donde quedó eliminado en los cuartos de final.

En su debut de la actual temporada, el elenco que dirige Martín González cayó de local ante Ferro Carril Oeste por 97 a 92.

Pero en su segunda presentación, Independiente se recuperó y le ganó al ascendido Lanús por 108 a 93.

Para el juego ante el “Verde”, la “I” podría presentar la siguiente formación titular: Juan Guerrero, Fortunato Rolfi, Patricio Tabarez, Rolando Vallejos y Agustín Cáffaro.

Como relevos estarán Enzo Filippetti, Nicolás Marcucci, Agustín Pautasso, Felipe Barrionuevo, Andriy Grytsak, Ezequiel Horen y Raniero Mainoldi.

Mientras tanto, Gimnasia seguramente salga con Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Carlos Rivero.

En el banco estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Benjamin Stevens, Obiajulum Okafor, Valentín Forestier, y los juveniles Gino Balbo y Jesús Centeno.

Luego de este partido, Gimnasia regresará a la ciudad. Descansará y se pondrá a trabajar, ya que este lunes volverá a jugar en el Socios Fundadores y su rival será Oberá Tenis Club de Misiones.

LOS PIBES QUIEREN CORTAR LA RACHA

Mientras tanto, también este jueves, pero a partir de las 17:30 se jugará el partido correspondiente a la Liga de Desarrollo.

El “Verde” llega a este juego con cinco derrotas en fila y se ubica 16º en la tabla con solo dos triunfos y siete caídas en total.

Independiente, mientras tanto, está último en la tabla sin triunfos ya que solo jugó dos partidos y ambos los perdió: Ferro y Lanús.