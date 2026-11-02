Anyelo Cisneros está listo para su tercera temporada en Gimnasia

El ala pívot venezolano se encuentra en Córdoba para el partido de este martes frente a Atenas por la Liga Nacional de Básquetbol.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia tendrá nuevamente a Anyelo Cisneros en sus filas. El ala-pívot venezolano volverá a vestir la camiseta del “Verde” este martes, cuando el conjunto dirigido por Pablo Favarel visite a Atenas de Córdoba por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

Cisneros regresa al conjunto patagónico para iniciar su tercer ciclo en la institución, luego de su paso por el básquet mexicano, donde disputó la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con Mineros de Zacatecas.

El jugador fue parte del plantel que hizo historia en la temporada 2025/26 al consagrarse campeón de la Liga Nacional. Su vuelta representa un aporte importante para el equipo, que suma nuevamente a un jugador con experiencia en la competencia, capacidad física y conocimiento de la identidad de Gimnasia.

De esta manera, Anyelo, quien con 640 puntos fue el máximo anotador del equipo en la campaña de consagración, volverá a ponerse a disposición de Favarel y tendrá la oportunidad de reencontrarse con la camiseta del Verde este martes en Córdoba, en el compromiso frente a Atenas.

Foto: Prensa Gimnasia.