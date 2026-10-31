El partido, que se jugará en el estadio Angel Sandrín, corresponde a una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. Arranca a las 20:30.

Gimnasia va por más en su visita a Instituto

Con la incorporación de Anyelo Cisneros, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia iniciará este domingo una nueva gira -la tercera de la temporada- por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

En ese contexto, el elenco que dirige Pablo Favarel, visitará a Instituto de Córdoba en busca de su sexta victoria, la cuarta de manera consecutiva y la tercera seguida fuera de la ciudad.

El partido, que se jugará en el estadio Angel Sandrín, dará inicio a las 20:30 y será arbitrado por Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Ariel Mukdsi.

Gimnasia, que se ubica quinto en la tabla con 5 victorias y 2 caídas, viene de ganarle muy bien a Ferro Carril Oeste por 73 a 61, y de esa manera se hizo fuerte en el Socios Fundadores.

Para esta gira, en Gimnasia contará con el venezolano Anyelo Cisneros, que finalizó su vínculo con Mineros de Zacatecas, México. Mientras que por el senegalés Amar Sylla, todavía debe esperar.

Instituto, mientras tanto, marcha cuarto en la tabla con 3 éxitos y solo una caída. La “Gloria” podría volver a tener en el banco a su entrenador Sebastián González, quien fue operado por una valvulopatía aórtica. El DT cordobés volvió a dirigir al equipo el último jueves, por lo que volvería a estar al frente en lugar de Manuel Urrutía, quien dirigió al plantel de manera momentánea.

En su última presentación, Instituto venció ajustadamente de local a Lanús por 75 a 73, con una destacada actuación de Bautista Lugarini, autor de 23 puntos.

La “Gloria” podría salir a jugar con esta formación: Leandro Vildoza, Juan Pablo Corbalán, Xavier Carreras, Bautista Lugarini y Torren Jones. Esa sería la inicial, de acuerdo a la que salió el último juego ante el “Granate”.

En el banco de sustitutos estarán Gastón Whelan, Federico Aguerre, Vicente Garello, Lucas Anderson, Federico Bustos, Santiago Guasco y Julián Costa.

Gimnasia, mientras tanto, tendrá a disposición a los siguientes jugadores: Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Valentín Forestier, Carlos Rivero. Obiajulum Okafor, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Benjamin Stevens, y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo y Natalio Santacroce.

Luego de este partido, Gimnasia continuará en Córdoba ya que el martes visitará a Atenas, mientras que el jueves 5, se presentará en Oliva para cerrar su gira ante Independiente en el “Gigante de la Ruta 9”.

A LAS 16 JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, a partir de las 16, se jugará en correspondiente partido de la Liga de Desarrollo entre ambos clubes.

Instituto llega a este partido como líder invicto y en la punta ya que ganó los cuatro juegos que disputó hasta el momento. Gimnasia, mientras tanto, viene de caer de local ante Ferro por 80-59 y de esa manera sufrió la tercera derrota en fila, la quinta en lo que va de la campaña. El equipo chubutense se ubica en la 15ª posición, con solo dos victorias.