Gimnasia viaja a Córdoba y se suma Anyelo Cisneros

El plantel realizó una nueva práctica y este sábado parte para una nueva gira con juegos de la LNB ante Instituto, Atenas e Independiente de Oliva.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este viernes un nuevo entrenamiento, ya de cara a la gira que sostendrá a partir del domingo por la fase regular de Liga Nacional de Básquetbol.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, trabajó en horas de la mañana con plantel completo, y este sábado viajará con destino a Córdoba para visitar el domingo a Instituto. Dos días después hará lo propio frente a Atenas, mientras que el jueves 5, se presentará en Olivia para cerrar su periplo con Independiente.

Para esta gira, Gimnasia tendrá a Anyelo Cisneros, que se sumará al grupo, una vez que el equipo esté instalado en Córdoba.

De esa manera, el “Verde”, que viene de vencer a Ferro Carril Oeste 73-61, podrá contar con el venezolano, que se incorpora al actual campeón, tras haber reforzado a Mineros de Zacatecas de la Liga de México.

Los jugadores que trabajaron este viernes fueron Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Valentín Forestier, Carlos Rivero, Obiajulum Okafor, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Benjamin Stevens, y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Yoscar Dinza y Natalio Santacroce.

Luego de la práctica, el DT Pablo Favarel destacó el entrenamiento realizado por los muchachos, como así también, valoró el gran trabajo que hizo el cuerpo médico y kinesiológico para la recuperación de Dato, quien superó un esguince en el tobillo izquierdo.

El plantel “mens sana” está citado para este sábado a las 9 en el Socios Fundadores, para luego ir al Aeropuerto Internacional “General Enrique Mosconi” y tomar el vuelo con destino a Córdoba.

El mismo día, pero por la noche, el plantel realizará una nueva práctica en el estadio “Angel Sandrín”, escenario del juego ante Instituto que se jugará el domingo a las 20:30.

Gimnasia, que lleva tres victorias en fila y se encuentra quinto en la tabla, visitará a Instituto -que marcha cuarto-, en partido que será arbitrado por Fabricio Vito, Alejandro Ponzo y Ariel Mukdsi.