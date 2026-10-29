Lo derrotó de local 73-61 por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. Marcos Chacón fue el goleador del juego con 18 puntos. Felipe Inyaco lo escoltó con 17.

Gimnasia se hizo fuerte en el Socios y le ganó a Ferro

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó este miércoles de local a Ferro Carril Oeste por 73-61 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Roberto Smith y José Luis Lugli, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 23-14, 45-33 y 56-48.

Un triple del chileno Felipe Inyaco dejó el marcador 10-3, por lo que a 5’54” para el final de los primeros diez minutos de juego, pidió minuto Federico Fernández, DT del elenco de Caballito, que no contó con su base titular Jano Martínez.

El primer cuarto se lo llevó el local 23-14, apoyado en el goleo de Marcos Chacón y de Inyaco, que entre los dos, marcaron 19 tantos. En la visita, mientras tanto, Federico Zezular era el mejor con 4 unidades.

En el segundo segmento de juego, Gimnasia siguió estando adelante en el resultado. Con un nuevo tiro de tres puntos de Inyaco, Gimnasia se escapó y sacó 14 de ventaja (35-21), por lo que a falta de 5’31” para el final del primer tiempo, se vino otro tiempo muerto por parte del equipo visitante.

Obiajulum Okafor se destacaba en el cuarto con 7 tantos, Inyaco aportaba 5 unidades, mientras que en la visita, los mejores eran sus internos Alejandro Diez con 7 puntos y Kevin Hernández con 5.

En esta primera etapa, Gimnasia se fue a los vestuarios ganando por doce (45-33), donde la media cancha liderada con Inyaco y Chacón marcaban 28 puntos de los 45 que anotó el equipo al cabo de los primeros 20 minutos de juego.

Tras el descanso largo, Gimnasia siguió firme en defensa y controlando cada ataque del rival, le permitió continuar al frente en el marcador para irse al finalizar el tercer cuarto arriba por 8 (56-48).

Chacón y Okafor lideraban la ofensiva del campeón de la LNB con 4 tantos cada uno, mientras que José Defelippo era el destacado en la visita con 5.

En el último cuarto, Jesús Centeno, que había ingresado en el tercer segmento de juego, tuvo un importante protagonismo, aprovechando al máximo los minutos que le tocó estar en cancha.

Precisamente, con un doble del juvenil venezolano, Gimnasia sacó 18 de ventaja (66-48), por lo que otra vez Fernández debió pedir minuto porque se le venía la noche.

Menos de un minuto después, Centeno dejó la cancha y se fue muy aplaudido por la parcialidad que volvió a copar el Socios Fundadores, que a 5’58” festejó la gran tapa que el juvenil le metió a Zezular cuando éste la iba a volcar.

Ferro hizo todo lo que pudo para poder descontar con Zezular y Facundo Piñero, pero adelante estaba Sebastián Carrasco, que además de aportarle juego, y energía, anotaba puntos importantes para la ofensiva del “Verde” patagónico.

De esa manera, Gimnasia, que pudo contar con Martiniano Dato, se quedó con la victoria que le permite tener cinco éxitos en la temporada y mantenerse en el quinto puesto de la tabla.

En el ganador, se destacó Chacón, quien fue el goleador del partido con 18 puntos, seguido de Inyaco con 17, más 4 rebotes y 5 asistencias.

Además, Okafor colaboró con 11 unidades y bajó 10 rebotes, mientras que Carrasco aportó 10 tantos y tuvo 2 recuperos. Centeno anotó 6 tantos, tomó un rebote y metió un tapón.

En la visita, mientras tanto, su mejor hombre fue el pívot Hernández con 11 puntos, 7 rebotes y una tapa, mientras que el resto del equipo no llegó al doble dígito.

De esa manera, Gimnasia volvió a hacerse fuerte en casa y ahora se preparará para una nueva gira en Córdoba, donde visitará a Instituto, luego Atenas y después a Independiente de Oliva.

Síntesis

Gimnasia 73 / Ferro 61

Gimnasia (23+22+11+17): Emiliano Toretta 3, Felipe Inyaco 17, Marcos Chacón 18, Valentín Forestier 0 y Carlos Rivero 6 (fi); Martiniano Dato 2, Sebastián Carrasco 10, Gino Balbo 0, Benjamin Stevens 0, Obiajulum Okafor 11 y Jesús Centeno 6. DT: Pablo Favarel.

Ferro (14+19+15+13): Rodrigo Gallegos 4, Emiliano Lezcano 5, Federico Zezular 8, Facundo Piñero 6 y Valentín Bettiga 4 (fi); Felipe Rodríguez 5, Kevin Hernández 11, José Defelippo 9, Alejandro Diez 9 y Camilo Rodríguez 0. DT: Federico Fernández.

Parciales: 23-14, 45-33 y 56-48.

Arbitros: Pablo Estévez, Roberto Smith y José Luis Lugli.

Estadio: Socios Fundadores.