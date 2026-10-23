Carlos Rivero: "tenemos que tratar de no entrar en su juego"

El pívot de Gimnasia de Comodoro Rivadavia ya palpita el duelo del próximo miércoles como local ante Ferro, por la Liga Nacional de Básquetbol.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó a los entrenamientos con la mira puesta en el partido que sostendrá este miércoles ante Ferro Carril Oeste, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Con equipo completo, el conjunto dirigido por Pablo Favarel trabajó en horas de la mañana en el Socios Fundadores, luego de disfrutar de un día libre el jueves. Tras la intensa práctica, Carlos Rivero dialogó con El Patagónico.

El joven pívot salteño, de 22 años y 2,07 metros de estatura, habló sobre el trabajo que viene realizando el plantel, su reciente convocatoria a la Selección Argentina y el juego que afrontarán en pocos días.

“Estamos entrenando; después del partido de la última gira, tuvimos un parate de una semana y media. Veníamos con muchos partidos encima. Esta semana nos sirve para poder seguir puliendo detalles, mejorando en ataque y defensa, y seguir conociéndonos más entre nosotros”, afirmó.

Gimnasia viene de una gira positiva en la que cosechó dos triunfos ante Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín, y una derrota ante San Lorenzo. Sobre qué es lo que el equipo tiene que mejorar de cara al juego del miércoles, Rivero aseguró: “Tenemos que tratar de ser más constantes en cuanto al ritmo de juego y mostrar lo que queremos nosotros en la cancha. Tenemos momentos en los que lo hacemos bien y baches en los que no, y eso después nos cuesta. Pero siempre tratamos de dar más, de no rendirnos fácil y dar pelea; eso es lo que nos mantiene en partido y nos lleva a ganarlos".

Para el pívot, el cruce con Ferro tendrá un condimento especial debido a los cruces calientes en las últimas temporadas: Gimnasia los eliminó en las semifinales pasadas, mientras que el club de Caballito lo había hecho en la temporada 2024/2025 y por la Reclasificación.

“Desde que estoy acá, jugar con Ferro tiene ese condimento. Ellos nos dejaron afuera en un playoff y nosotros les ganamos en la última semi. Son muchos partidos friccionados, con expulsiones, técnicas y antideportivas. Ellos juegan así, sabemos que es su estilo y nosotros tenemos que tratar de no entrar en su juego”, analizó el interno. En ese sentido, agregó la clave táctica: “Tenemos que pasarnos la pelota, estar tranquilos y defender, que es lo que siempre hicimos. Si cada uno aporta lo suyo, creo que nos podemos llevar el partido”.

Por otra parte, Rivero tuvo palabras de elogio para el público que colma el Socios Fundadores, recordando cómo la cancha fue una auténtica caldera en las finales donde se consagraron campeones ante Quimsa de Santiago del Estero.

“Es una locura como siempre. En los playoffs de la temporada pasada quedó demostrado que el Socios es hermoso para nosotros. Se siente el apoyo y el cariño de la gente, sobre todo desde la entrada en calor. La cancha estuvo explotada, apoyando siempre, alentando y cantando. La ciudad y la gente hacen que la localía sea una locura, y eso nos da un plus a la hora de salir a jugar”, destacó con gratitud.

Finalmente, el jugador se refirió al gran momento personal por el que atraviesa, combinando su primer título de Liga Nacional con su reciente convocatoria a la Selección Argentina para disputar los Clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.

“Fue todo de golpe, la verdad que no me lo esperaba. Al principio no me lo creía mucho, estaba en silencio, pero cuando le conté a mi familia ahí caí en la realidad. Estoy súper contento. Ahora trato de seguir mejorando y aportando al equipo desde donde me toque, ya sea con pocos o muchos minutos. Siempre voy a dar lo mejor para ayudar a ganar”, sentenció.