Ferro volvió al triunfo en Caballito

Los dirigidos por Federico Fernández superaron a Platense por 86 a 81. Kevin Hernández con 17 puntos y 5 rebotes fue la figura del encuentro.

Ferro Carril Oeste, próximo rival de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, le ganó este martes de local a Platense por 86-81 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Héctor Etchart, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Nicolás D’Anna y Ariel Rosas, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 30-20, 50-37 y 69-51.

El equipo de Caballito comenzó de mejor manera que su rival. El parcial inicial de 12-0 le dio una luz de ventaja, pero la visita contestó con el juego interno y se acercó. Oeste aguantó, cerró la pintura y desde el contraataque llegó a estirar nuevamente el tanteador para quedar 50 a 37 arriba de cara a la segunda mitad, informó Prensa Ferro.

Para la segunda mitad el juego siguió sonriéndole a los locales. Su juego voluminoso, de intensidad alta y ataques rápidos le permitieron mantenerse arriba del tanteador. La visita intentó, pero no logró lastimar de la misma manera a Oeste que, con el resultado a su favor, manejó el ritmo de juego. Sin tiempo por jugarse el triunfo fue Verdolaga por 86 a 81.

Para la próxima fecha Ferro, que en este partido no contó con el pívot Alejandro Diez, visitará a Gimnasia y Esgrima en Comodoro Rivadavia mientras que el “Calamar” hará lo propio ante San Lorenzo.

Síntesis

Ferro 86 / Platense 81

Ferro (30+20+19+17): Jano Martínez 7, Emiliano Lezcano 14, Federico Rodríguez 4, Facundo Piñero 11 y Valentín Bettiga 8 (fi); José Defelippo (x) 12, Rodrigo Gallegos 1, Kevin Hernández 17, Federico Zezular 10 y Camilo Rodríguez 2. DT: Federico Fernández.

Platense (20+17+14+30): Facundo Terra 5, Federico Grun 12, Mauro Cosolito 0, Gastón Córdoba 5 y Nicolás Burgos 14 (fi); Franco Smaniotti (x) 6, Ramiro Santiago 19, Julián Morales 17, Mariano Goicoechea (x) 3 y Giovanni Pappalardi 0. DT: Martín Yangüela.

Parciales: 30-20, 50-37 y 69-511.

Arbitros: Pablo Estévez, Nicolás D’Anna y Ariel Rosas.

Estadio: Héctor Etchart (CABA).