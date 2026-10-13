Gimnasia se impuso a Argentino, pero se lesionó Martiniano Dato

Ganó en Junín 87-82 por una nueva fecha de la fase regular de la Liga. Marcos Chacón fue el goleador con 22 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que sufrió la lesión temprana de Martiniano Dato, logró este lunes un enorme triunfo de visitante al imponerse ante Argentino de Junín por 87 a 82, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en El Fortín de las Morochas, contó con el arbitraje de Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y Alejandro Trías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-19, 45-37 y 68-66.

El “Verde” se quedó de manera temprana sin Dato, ya que el entrerriano tuvo que dejar la cancha con apenas 2’02” de juego a raíz de un esguince en el tobillo izquierdo.

En el defensor del título, que llegó a estar 13 puntos abajo (43-30 en el segundo cuarto), su mejor vía de gol fue Marcos Chacón, quien resultó el máximo anotador del partido con 22 puntos.

El cubano, que volvió a brillar como lo hizo en el triunfo ante Racing de Chivilcoy, estuvo muy bien acompañado por Obiajulum Okafor, que jugó su mejor partido, con 13 tantos, 9 rebotes y 2 recuperos; Carlos Rivero (10 puntos, 11 rebotes y 3 tapas) y Felipe Inyaco (12 tantos y una tapa).

Además, Sebastián Carrasco aportó 9 puntos y repartió 4 pases gol, mientras que el juvenil Gino Balbo también hizo 9, con 3/3 en triples.

En el “Turco”, mientras tanto, el mejor fue Santiago Pérez Douthat con 16 puntos, mientras que Cristian Cardo lo siguió en el goleo con 12 tantos.

De esa manera, Gimnasia (4 triunfos y 2 derrotas) se vuelve a Comodoro con otra gira positiva ya que, que comenzó con caída -ante San Lorenzo-, pero luego se recuperó con triunfos ante Racing de Chivilcoy y este lunes frente a Argentino.

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Síntesis

Argentino 82 / Gimnasia 87

Argentino (21+24+21+14): Jeremías Sandrini 9, Dylan Smith 5, Zyon Patterson 4, Leandro Cerminato 10 y Rómulo Gusmao 6 (fi); Joaquín Fernández 9, Santiago Pérez Douthat 16, Joshua Ferguson 11, Cristian Cardo 12 y Santiago Bilbao 0. DT: Adrián Capelli.

Gimnasia (19+18+27+21): Emiliano Toretta 8, Felipe Inyaco 12, Martiniano Dato (L) 0, Valentín Forestier 0 y Carlos Rivero 10 (fi); Marcos Chacón 22, Obiajulum Okafor 13, Benjamin Stevens 4, Sebastián Carrasco 9 y Gino Balbo 9. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 21-19, 45-37 y 68-66.

Arbitros: Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y Alejandro Trías.

Estadio: El Fortín de las Morochas (Junín).

Foto: Prensa Argentino.